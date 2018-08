Gran gesto: Encontraron importante suma dinero y la entregaron a la Policía

Dylan Gross y Mateo Acevedo, alumnos de la Escuela Técnica Nº 35 "Gral. San Martín" de Crespo tuvieron el destacable y noble gesto de entregar una importante suma que hallaron en la vía pública.En la mañana de este martes, una situación puso a prueba a dos adolescentes. En ese momento, tenían un abanico de opciones, pero su comportamiento es digno de resaltar. Impulsados por la enseñanza de sus hogares y por los valores que refuerza la institución a la que concurren, tomaron la decisión de obrar como personas de bien."Estábamos saliendo del internado de la Escuela Técnica, cuando en el recorrido pasamos por delante de un kiosco y en la vereda encontramos una bolsita con un monedero en su interior. Lo abrí y tenía mucho dinero adentro.". Pregunté en el kiosco, no sabían nada y me sugirieron que sea yo quien lo lleve", relató Dylan aAsí, Mateo y Dylan, de 13 y 14 años respectivamente, pasadas las 12:30 se hicieron presentes en la Comisaría de Crespo. Dicha pertenencia les fue recepcionada y se confeccionaron constancias por el depósito que los alumnos hicieron.. Por lo que nos dijeron en la Comisaría que hicimos bien", dijo Mateo, denotando la satisfacción por la actitud tomada y agregó: "Espero que aparezca el dueño, para que pueda tener de vuelta su dinero".Dylan es oriundo de Puiggari, en tanto que Mateo es de Lucas González. Ambos cursan para continuar electromecánica en el establecimiento educativo que hoy los forma y contiene., afirmaron los adolescentes.Mientras tanto,, del cual no se revelan mayores características, para que sea requerido con los detalles precisos por quien realmente lo extravió.