El Ventilador: Algunas opiniones sobre la situación de la universidad pública

El tema fue debatido en el programa El Ventilador y mientras se desandaban los diferentes aspectos en torno a, la situación que atraviesa la universidad pública, los ciudadanos comenzaron a opinar a través de las líneas de teléfonos. Los siguientes fueron algunos de los cientos de mensajes que llegaron a Elonce TV

La comunidad universitaria inició la tercera semana de paro en reclamo de aumentos salariales para los docentes y en rechazo al recorte presupuestario que encabeza el gobierno nacional.La educación universitaria gratuita y de calidad es la herramienta que mayor igualdad de oportunidades genera. Y si de una cosa nos enorgullecemos los argentinos es de nuestra pionera historia de educación pública en toda la región.En este 2018 se cumplieron 100 años de la reforma Universitaria en Argentina y se conmemoró con decenas de actos y actividades en todo el país.Con clases públicas, marchas multitudinarias, ollas populares, abrazos simbólicos y caravanas. ¿Qué está pasando con la educación pública superior en nuestro país?-"Me gustaría que el secretario de Extensión hable de recorte presupuestario. Que explique por qué en menos de cinco cuadras se dictan dos carreras iguales, como la Licenciatura en Economía y la Licenciatura en Organizaciones públicas y privadas que se dictan en la UADER. Que me explique por qué habla de recorte, cuando ellos mismos son los que ofrecen y malgastan los recursos públicos".-"Por favor que digan cuánto cobran los profesores ¿Si estuvieran en la privada harían paro?"-"Si les interesara la educación pública no estarían privándonos a los alumnos de rendir los finales y de terminar de cursar nuestras carreras universitarias. ¿A dónde quedan los derechos de los estudiantes?".-"Soy estudiante de UADER en Oro Verde. Me parce que a todos los estudiantes extranjeros se les debería cobrar ¡No puede ser que vengan a estudiar gratis a la Argentina! Está lleno de extranjeros por las buenas carreras que hay".-"En la Facultad de Bioingeniería hay más ingenieros trabajando que alumnos. Tampoco el Estado es el aguantadero de recibidos".-"Si no hubieran robado tanto tiempo, tantos miles de dólares y miles de millones de pesos hoy no tendríamos a nuestros hijos en las calles, manifestándose y peligrando sus vidas. Sólo un ciego sordo y mudo no entiende el grado de corrupción en que vivimos y pedimos un milagro de los actuales. ¿Y los anteriores qué?".-"Donde están los Legisladores provinciales y nacionales de Cambiemos, haciendo pública su defensa a la Universidad Pública".-"Soy abogada, me recibí en la Universidad Nacional del Litoral. Este año, en un posgrado arancelado, rendimos los parciales escribiendo a mano, porque no hay gabinete informático que funcione. Éramos 20 alumnos. Esto da cuenta de la falta de financiamiento e inversión. Opino que deberíamos luchar junto con los docentes, haciéndonos oír cada uno desde nuestro lugar, así sea saliendo a las calles, por medio de las redes sociales o como podamos, porque si pierde la educación pública, perdemos todos los argentinos".-"No a la desfinanciación de la educación pública. No construyen nuevas escuelas ni universidades, no suben los salarios por encima de la inflación, no aumentan las becas, quitan planes y pensiones, suben el boleto de transporte y los malos son los docentes que reclaman".-"En la universidad, las ampliaciones de dedicación no siempre se obtienen por mérito. Hay política también. Y eso no siempre se explicita y se acomodan los grupos de poder".-"Sin educación, adiós a la industria local, y ni hablar del pensamiento crítico. Y con eso, chau país, vamos a ser el ganado de los poderosos, pero no vamos a entrar en la oscuridad sin pelear eso se los garantizo y para eso tenemos que unirnos no ponerse unos contra otros".-"Soy estudiante de UADER y me gustaría que traten el tema de los miles de empleados que tienen con horas cátedra. Los mismos no entran en la Res. 1516/12. También tiene mucho de su presupuesto de Nación y hace mucho que no hay concursos. También los problemas que tienen todas las sedes desde problemas edilicios hasta de presupuesto para la limpieza, por ejemplo".-"Me gustaría que muestren el video entero sobre lo que pasó en UNER, ya que llevaron al panel a una de las principales violentas en su accionar, y en especial en su discurso".-"¡No confundan a la población! Es un problema de la Universidad pública, no es un reclamo docente".-"¿Cuántos estudiantes universitarios hay que hace años que son mantenidos? No aprueban, son agitadores y nunca se reciben. Además, nada es gratis en la vida. Los beneficios que tienen no los tenemos los que salimos a la calle todos los días para trabajar y que ellos puedan estudiar. Y cuando egresan necesitamos sus servicios y son costosos".-"Gracias a los estudiantes por educar a los docentes. Hay que respetar los derechos de todos los ciudadanos cuando se supone que es por eso mismo que se está luchando. Soy estudiante de la Licenciatura de Enfermería en la UADER. Y puedo hacerlo porque es pública y gratuita ¡Yo banco la lucha docente! ¡Por más presupuesto para la universidad pública! La educación pública SE DEFIENDE".-"La matrícula crece porque existe la corrupción en Psicología y la FHAyCS".-"Sería importante recordar a les estudiantes de Agronomía y Económicas que la Reforma del 18 fue encabezada por les estudiantes, con un paro estudiantil. No sé conquista los derechos con comunicados, ni con apoyos verbales. Hay que poner el cuerpo".-"Que investiguen bien la planta de personal de UADER, porque muchos tienen dos sueldos del Estado".-"Soy docente universitaria que está haciendo el paro. Por favor, compartan cuales son los salarios iniciales. Se comprenderá así el porqué de nuestro paro activo.Auxiliar docente: 4.843,88. Jefe de trabajos prácticos: 5.763,70. Profesor adjunto: 6.683,50. Profesor titular: 8.523,12".-"A esos estudiantes que les molesta la "forma" de la protesta: ¿Qué van a hacer cuando no haya más universidad pública? ¡¡¡Salgan a luchar!!!!".-"La eficiencia no se mide solo por la cantidad de graduados. Mi hijo inició una carrera universitaria y no pudo continuar pero accedió a una experiencia de formación y organización que le dio herramientas fundamentales para la vida adulta aunque no sea un graduado. El tránsito por las universidades es un derecho y produce efectos que promueven el crecimiento personal y de la comunidad".-"Libertad de cátedra es un principio de la reforma"."El recorte en la educación es brutal. La mayoría de los docentes estamos adormecidos. Es urgente conocer la realidad, ver el vaciamiento que está haciendo este gobierno, la pérdida de derechos. Y nosotros seguimos sin reaccionar. Esta vez van por todo, por nuestra escuela pública, universidad pública, IOSPER, la Caja de jubilaciones. Vamos a perder todo fruto de las conquistas sociales".-"Habría que cerrar varias facultades de Humanidades e incentivar las casas de altos estudios de ciencias exactas. Es harto evidente la necesidad de producir que tiene nuestra provincia. Hay que empezar a bajar los cargos que tiene el Estado, que no producen absolutamente nada".-"Teniendo en cuenta que Becker es secretario general de la FUER, como estudiante de UNER, quisiera saber ¿qué está haciendo esta Federación ante la situación de nuestra educación?".-"Los casos de corrupción no son por fama, toda esa guita que se robaron también fue plata que se le saco a las universidades".