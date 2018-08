La universidad salió a la calle: el debate

Video: Polémica en una facultad por ruidoso reclamo en defensa de la universidad pública

Cien años de la reforma universitaria

La situación de la Uader

El jueves pasado una masiva manifestación que, en el caso de Paraná, unió la Plaza de Mayo con Casa de Gobierno, congregó a docentes, alumnos, no docentes, autoridades, dirigentes políticos, gremios y público en general. También Concordia y Gualeguaychú llevaron adelante importantes acciones de este tipo, todas bajo una misma consigna: reclamar en contra del ajuste presupuestario que, aseguran, está ahogando a las instituciones académicas, entre ellas las entrerrianas UNER y UTN.En este marco, el Rector de UNER, Andrés Sabella, declaró públicamente que "si el Gobierno no da respuestas a los planteos que se han expresado a nivel Nacional, llegado septiembre hay un serio riesgo de no tener presupuesto para abrir las casas de estudio".¿Qué fondos reciben las universidades desde Nación?;¿Está en peligro el sostenimiento de la educación superior?, ¿Alguien en Casa Rosada escucha el reclamo de estudiantes y docentes? ¿Qué pueden hacer los Gobiernos provinciales?, ¿Cómo sigue este derrotero?La crisis que golpea a las universidades también se extiende a los trabajadores docentes y sus salarios.Las negociaciones entre este sector y el Gobierno nacional se cerraron en mayo pasado cuando las autoridades decidieron otorgarles un 5 por ciento de aumento total.Luego, con la agudización de la protesta y la posibilidad del no inicio de las clases en el segundo semestre, el Ministerio de Educación les acercó otra oferta oferta: un incremento del 5,8 por ciento en sus haberes.Los sindicatos docentes en consecuencia definieron una nueva semana de paro que arrancó hoy martes 21 y que se extenderá hasta el viernes, a la vez que anunciaron la realización de una gran Marcha Universitaria para el día 30 de Agosto hacia el Palacio Pizzurno en Buenos Aires, donde funciona el Ministerio de Educación de la Nación.Como ocurre en tantos ámbitos educativos, la herramienta del paro como método de reclamo no se salvó de la polémica.A la imagen de las aulas vacías y de estudiantes y docentes movilizados, se sumó la aparición de un video en el que se ve cómo una protesta interrumpe en un aula en la Facultad de Ciencias Económicas de Paraná para convocar a los presentes a sumarse.¿Por qué para unos sí y para otros no? ¿Cuáles son las perspectivas en este conflicto? ¿El paro y la falta de diálogo seguirán marcando el ritmo de un complicado segundo semestre?En este 2018 se cumplieron 100 años de la reforma Universitaria en Argentina y se conmemoró con decenas de actos y actividades en todo el país.Pero el debate sobre la gratuidad de la educación parece no tener fin y cada tanto algunos se animan a alzar la voz y abren la puerta a la polémica.Si de una cosa nos enorgullecemos los argentinos es de nuestra pionera historia de educación pública en toda la región.Las universidades especialmente son formadoras de muchos de nuestros más destacados científicos y pensadores.Y para muchos latinoamericanos y jóvenes de otras partes del mundo, somos un ansiado destino para venir a estudiar y formarse.La educación universitaria gratuita y de calidad es la herramienta que mayor igualdad de oportunidades genera. Pero ¿sabemos qué porcentaje de la matrícula proviene de los sectores de la sociedad más vulnerable? ¿Cuántos egresan y cuántos quedan en el camino?La preocupante situación de la educación superior argentina también abre un interrogante para las universidades que no dependen económicamente del Gobierno nacional sino de las provincias, como la Uader en el caso de Entre Ríos.Las restricciones económicas y los nuevos ajustes que por estos días negocian los gobernadores con la Nación en el marco del presupuesto 2019, son una señal clara del escenario complicado al que se expondrán las cuatro facultades de nuestra universidad fundada en el año 2000.La Uader, es en muchos casos, la única universidad pública a la que miles de jóvenes de distintas localidades del interior entrerriano pueden acceder para formarse y desarrollarse.En este contexto de crisis, podemos pensar que su funcionamiento está hoy también en problemas? Qué inversión implica para el Estado entrerriano? qué hacemos frente a eso?