Educación Superior en alerta: Universitarios y docentes avivaron la polémica

Video: Polémica en una facultad por ruidoso reclamo en defensa de la universidad pública

Cien años de la reforma universitaria

La situación de la Uader

El conductor del programa, Lalo Foncea

El jueves pasado una masiva manifestación que, en el caso de Paraná, unió la Plaza de Mayo con Casa de Gobierno, congregó a docentes, alumnos, no docentes, autoridades, dirigentes políticos, gremios y público en general. También Concordia y Gualeguaychú llevaron adelante importantes acciones de este tipo, todas bajo una misma consigna: reclamar en contra del ajuste presupuestario que, aseguran, está ahogando a las instituciones académicas, entre ellas las entrerrianas UNER y UTN.En este marco, el Rector de UNER, Andrés Sabella, declaró públicamente que "si el Gobierno no da respuestas a los planteos que se han expresado a nivel Nacional, llegado septiembre hay un serio riesgo de no tener presupuesto para abrir las casas de estudio".La crisis que golpea a las universidades también se extiende a los trabajadores docentes y sus salarios.Las negociaciones entre este sector y el Gobierno nacional se cerraron en mayo pasado cuando las autoridades decidieron otorgarles un 5 por ciento de aumento total.Luego, con la agudización de la protesta y la posibilidad del no inicio de las clases en el segundo semestre, el Ministerio de Educación les acercó otra oferta oferta: un incremento del 5,8 por ciento en sus haberes.Los sindicatos docentes en consecuencia definieron una nueva semana de paro que arrancó hoy martes 21 y que se extenderá hasta el viernes, a la vez que anunciaron la realización de una gran Marcha Universitaria para el día 30 de Agosto hacia el Palacio Pizzurno en Buenos Aires, donde funciona el Ministerio de Educación de la Nación.Como ocurre en tantos ámbitos educativos, la herramienta del paro como método de reclamo no se salvó de la polémica.A la imagen de las aulas vacías y de estudiantes y docentes movilizados, se sumó la aparición de un video en el que se ve cómo una protesta interrumpe en un aula en la Facultad de Ciencias Económicas de Paraná para convocar a los presentes a sumarse.¿Por qué para unos sí y para otros no? ¿Cuáles son las perspectivas en este conflicto? ¿El paro y la falta de diálogo seguirán marcando el ritmo de un complicado segundo semestre?En este 2018 se cumplieron 100 años de la reforma Universitaria en Argentina y se conmemoró con decenas de actos y actividades en todo el país.Pero el debate sobre la gratuidad de la educación parece no tener fin y cada tanto algunos se animan a alzar la voz y abren la puerta a la polémica.Si de una cosa nos enorgullecemos los argentinos es de nuestra pionera historia de educación pública en toda la región.Las universidades especialmente son formadoras de muchos de nuestros más destacados científicos y pensadores.Y para muchos latinoamericanos y jóvenes de otras partes del mundo, somos un ansiado destino para venir a estudiar y formarse.La educación universitaria gratuita y de calidad es la herramienta que mayor igualdad de oportunidades genera. Pero ¿sabemos qué porcentaje de la matrícula proviene de los sectores de la sociedad más vulnerable? ¿Cuántos egresan y cuántos quedan en el camino?La preocupante situación de la educación superior argentina también abre un interrogante para las universidades que no dependen económicamente del Gobierno nacional sino de las provincias, como la Uader en el caso de Entre Ríos.Las restricciones económicas y los nuevos ajustes que por estos días negocian los gobernadores con la Nación en el marco del presupuesto 2019, son una señal clara del escenario complicado al que se expondrán las cuatro facultades de nuestra universidad fundada en el año 2000.La Uader, es en muchos casos, la única universidad pública a la que miles de jóvenes de distintas localidades del interior entrerriano pueden acceder para formarse y desarrollarse.En este contexto de crisis, podemos pensar que su funcionamiento está hoy también en problemas? Qué inversión implica para el Estado entrerriano? qué hacemos frente a eso?, abrió el programa con varios interrogantes:

"No caigamos en una discusión partidaria"

La periodista Ana Tepsich

pidió "no caer" en "una discusión partidaria" con el tema de la educación superior. Afirmó en el mismo sentido: "".

"Se entrega la universidad a las leyes del mercado"

Para la periodista Luz Alcain

"hay una falta de planificación, pero además, se deja librado a que la universidad deba salir a pedir auxilio de políticas que involucran, por ejemplo, el financiamiento de grandes empresas, la producción de ciencia con intereses distintos a los del interés público, la disputa por la posibilidad de reinstalar el debate por el arancel, como fue en los `90. De esta manera,".

"El presupuesto fue impactado por la inflación y también impactó en los sueldos"

La periodista Claudia Yauck

, indicó que "la discusión económica tiene un paso previo que fue la aprobación del presupuesto para las universidades en el Congreso, donde no votó solo Cambiemos, sino también el PJ. Ese presupuesto puede tener el impacto de la inflación, el problema de que se lo lleven los gastos que debe afrontar la facultad y el impacto en los sueldos".

"El paro es una medida de fuerza para hacer reaccionar al gobierno"

El periodista Sebastián Martinez

, dijo que "cuando ponemos en cuestión el paro sí o no, nos olvidamos de ver la película completa. La lucha por los recursos universitarios viene de años, décadas y también se da con otros métodos: clases públicas, radios abiertas, manifestaciones. Que se haya llegado al paro indica que todos esos mecanismos fallaron antes. No hubo ecos de un montón de cuestiones que la universidad quiso plantear y no se logró. El paro es una medida de fuerza para hacer reaccionar a un gobierno que no quiere reaccionar".

"57 universidades hicieron paro más allá de la región y la política"

El panelista Mariano Kohan

"Hay una necesidad de dialogar, pero ese diálogo no existe"

Graciela Mingo, docente e integrante de AGDU

"Este recorte afecta el plan de expansión de carreras"

Roberto Medecci, secretario de Extensión de la UNER

"El gobierno pretende una caída en los salarios porque nos ofrece un 15 %"

Laura Naput es docente universitaria enrolada en el Sindicato de Trabajadores Docentes Universitarios (Sitradu

"El presupuesto 2018 para las universidades es de alrededor 110 mil millones de pesos, que equivale a un cuarto de lo que se va a pagar como intereses de la deuda"

Esteban Rossi, docente e integrante de SITRADU

"Por imposibilidad de hacer inversiones de infraestructura o mantenimiento se ve resentida la formación del estudiante"

Alejandro Carrere, Decano de la UTN

"Estamos trabajando en el presupuesto y en obras necesitamos 20 millones de pesos"

Mariano Camairano, secretario de gestión de UADER

"Luchamos por la educación pública gratuita y de calidad"

Emilia Grinóvero, estudiante de la Facultad de Trabajo Social

"Hay docentes que no se adhieren al paro para no perjudicarnos a nosotros"

Belén, estudiante de Ciencias Económicas

"No compartimos el método del paro indefinido, pero sí el reclamo"

Matías Becker pertenece al Centro de Estudiantes de la Facultad de Ciencias Agronómicas

"Invito a los estudiantes a debatir, a tomar la palabra en las asambleas interclaustros"

Paula Santa María es estudiante de Trabajo Social (UNER)

"Para estudiar en Chile tenés que endeudarte"

Ana Contreras es docente de la Uader

, manifestó que "sobre 57 universidades que están de paro hace tres semanas, la mayoría por una cuestión de tradición son conducidas por rectores de Franja Morada, con mucha afinidad a Cambiemos. Las 57 hicieron paro. Más allá de la región, la política, están de paro"., remarcó que ". Están jugando con que un 70% de los docentes no solamente nos decidimos a trabajar en la docencia sino también en la parte privada, es decir que para el gobierno el otro 30% que se dedica a la docencia y está más en el campo de las Ciencias Sociales, somos los que estamos manifestando la necesidad por un mejor salario".Consideró que "".. Estamos hablando de quién enseña, la universidad pública nos exige carrera docente, no podemos dormirnos sino que tenemos que estar publicando y haciendo proyectos de investigación".Se refirió a los videos difundidos que manifestaban una discusión entre un profesor de la Facultad de Ciencias Económicas y docentes que pedían por sus salarios y aseguró que "esa facultad tiene características especiales, hay resistencia a pensar que se puede adherir a un paro porque los docentes, además de hacer su ejercicio en la docencia, tienen la libre profesión con sus estudios jurídicos o contables. El trabajo allí es diferente".aseveró que el "recorte" tiene que ver con "una situación estructural que viene afectando una partida presupuestaria, que es la denominada Planilla B, sobre todo, con una afectación fuerte a las universidades en relación su plan de expansión de carreras en el que se venía trabajando desde hace años"."Estamos con una situación de paritarias no cerradas aún. Hay obras paralizadas y obras que no sabemos si se van a poder concretar", dijo además.Asimismo, manifestó que en la gestión de la universidad a la cual pertenece, "como tiene las facultades distribuidas en todo el territorio, hemos arrancado un trabajo de expansión con tecnicaturas nuevas, con un fuerte impacto a nivel regional. Es ese espacio el que está corriendo riesgos. Desde el punto de vista institucional, hemos tratado de llegar a distintos niveles para mostrar nuestra preocupación: lo hemos hecho con diputados, senadores provinciales, nacionales, se han generado documentos en esas esferas". Además, el gobernador Bordet y el vicegobernador Bahl, recibieron este martes al rector y a los decanos de facultades de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER), los que expusieron las dificultades que atraviesa el sector."Buscamos amplificar el reclamo pero también pedimos una definición política respecto de qué queremos con la educación en Argentina", puso relevancia Medici.). "El presupuesto de la universidad, de 1986 a 1988, se gasta en salarios, por lo tanto", puso relevancia."El gobierno pretende una caída en los salarios.", entendió la docente.En el mismo sentido expresó que buscan "que el gobierno reaccione. La participación y la movilización son cada vez mayores, no solo de los universitarios, sino del conjunto de la ciudadanía. Lo que acá está comprometido es la educación pública superior. Cada vez que el gobierno desfinancia a la educación pública, potencia a la universidad privada".Sabemos que con el paro, tenemos que hacer movilizaciones, cortes de calle, clases públicas, volanteadas. Gracias a todo eso que hemos hecho, luego de tres semanas de paro, hemos logrado que aparezca en los medios, el conflicto universitario", detalló.En tanto, afirmó: ""., señaló que ". Es importante señalar la intencionalidad que hay respecto a este ajuste a la universidad.".. Hoy tenemos una matrícula de más de un millón y medio de estudiantes, mientras los que van a las universidades privadas son 500 mil.", señaló.Y agregó: ""., señaló que "".Aseguró que "en los últimos años los docentes universitarios no han sido muy proclives al paro. La última gran medida de protesta con alto porcentaje de acatamiento fue en el 2005".Contó que ""., resaltó que "el ajuste se vive desde todos lados.. Las partidas de luz aumentan y llegamos a septiembre con un refuerzo de un aporte provincial"."Nosotros no hemos tenido algún tipo de señal de que pueda haber un recorte en el presupuesto y la provincia ha hecho un esfuerzo muy grande para mantenerlo, porque será el mismo del año que viene.", indicó.Y agregó: ". El contexto actual retrasa que egresen por la urgente necesidad que tienen de salir a buscar trabajo"., opinó que ". Nosotros también queremos volver a las aulas pero con un presupuesto genuino, que no tengamos riesgos de que en septiembre cierre la universidad.".Expresó que ". Todo eso impide que ingresemos a la universidad pública y egresemos de allí"., indicó que "Hay gente del interior que viaja todos los días y es costoso".. No es bueno avalar la forma en que los manifestantes irrumpieron en el aula, somos todos compañeros y estamos por lo mismo".. "Estamos viviendo una situación particular. Como todos los que estamos acá, defendemos la universidad pública, gratuita y laica, y acompañamos fervientemente el reclamo por un salario digno de los docentes.".Aseveró, en tanto que "la mayoría de nuestros docentes no están agremiados, dicen que los gremios no los representan. Comenzamos el segundo cuatrimestre. No obstante, adhieren al reclamo".. "No comparto la posición de los otros estudiantes. La tarea que nos devuelve este conflicto es sentarnos a discutir; hay espacios para discutir, y algunos para tomar posición, que son las asambleas. Estamos en un momento en que se `puede hacer`, tomar la palabra en las asambleas interclaustros, decir lo que nos parece", manifestó.. Es chilena y desde hace diez años vive en Paraná. "Estudié en Chile en una universidad pública pero el mismo alumno es el que tiene que pagar sus estudios. "Para estudiar en Chile tenés que endeudarte". La única diferencia es que las universidades del estado tiene financiación de Estado y eso implica que el interés que nos cobra el gobierno, una vez que nos recibimos, es menor que el que nos cobraría un banco", contó. "En las universidades públicas se paga menos, que en una privada", acotó.En la universidad, en el vecino país, ". Yo afortunadamente pude dedicarme a lo que quería"."Acá, en Argentina, no importa la edad de ingreso a la facultad. Allá se ingresa a los 17 o 18 años y son cinco años de endeudamiento. En mi carrera (canto), particularmente, se da que hay muchos que han ingresado anteriormente a una carrera rentable, se dieron cuenta de que no era `lo suyo` y luego decidieron endeudarse nuevamente y dedicarse a su vocación", aseveró.Detalló que junto a otros docentes extranjeros en Paraná,