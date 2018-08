Denunciarán a productores de islas que quemen pastizales sin autorización

Tras los constantes focos de humo producto de la quema indiscriminada de pastizales, el intendente de Victoria, Domingo Maiocco, adelantó que denunciará a los productores de las islas que realicen quemas sin autorización.



"Sabemos que son varios (los incendios), incluso uno cerca en la zona del peaje que dificultaba el tránsito de gente que volvía a Rosario por Victoria en las últimas horas de la tarde", señaló el intendente.



Maiocco confirmó que sólo hubo un pedido de quema programada que aún no se concretó y el resto no tiene aval. Ya trabaja un avión hidrante en zona de islas



Si bien la escena se repite desde hace semanas, este lunes por la tarde las redes sociales se hicieron eco de las quejas de automovilistas que se encontraban con grandes columnas de humo provenientes de las islas, lo que complicaba la visibilidad para manejar. Esta mañana, la niebla y el humo cubrían la autopista hacia Santa Fe.



Maiocco confirmó que actualmente hay un sólo pedido de quema programada y autorizada de un productor de Victoria, pero que aún no se concretó.



"Sabemos que cuando se seca el pasto es beneficioso quemarlo para tener pasto nuevo en primavera, pero tampoco se puede hacer lo que se quiere", destacó.



Maiocco contó además que ya trabaja un avión hidrante en zona de islas. "Son productores de la zona cerca de Rosario y es preocupante porque he estado en Rosario cuando el humo invade, por lo tanto nos preocupa, no queremos perjudicar a nadie. Y sabemos que es nuestra responsabilidad actuar en consecuencia, que es lo que haremos por estas horas", señaló. (La Capital)