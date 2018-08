Prohibieron la comercialización y el uso de un analgésico

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohibió el uso, la distribución y la comercialización de todos los lotes del producto "Kalma Ya. Anestésico Natural. Laboratorios PROSAN SA".



La medida se extiende "hasta tanto obtenga la autorización correspondiente", indica la disposición 8364/2018, que se publicó este martes en el Boletín Oficial.



La decisión se adoptó luego de que la Dirección de Gestión de Información Técnica de la ANMAT informara que no constan registros de habilitación de la firma "PROSAN SA", y que el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires indicara que la firma "Laboratorios Prosan SA" no se encuentra habilitada por el organismo.



La Dirección de Vigilancia de Productos para la Salud (DVS) "manifiesta que se desconocen las condiciones de elaboración del medicamento en cuestión, por lo que no puede asegurarse su calidad, seguridad y eficacia, muy por el contrario reviste riesgo para la salud de los potenciales pacientes que desconociendo esta situación podrían caer en el supuesto de que se tratan de medicamentos seguros", expresa el texto oficial.



Así, se decidió prohibir la venta del producto "a fin de proteger a eventuales adquirientes y usuarios de los productos involucrados y toda vez que se trata de medicamentos sin autorización".