Mujer con parálisis cerebral dio a luz y detuvieron al hermano

Un hermano de la mujer con parálisis cerebral que dio a luz días atrás fue detenido, sospechado de haber abusado sexualmente de la joven madre.



La información fue confirmada por el fiscal a cargo de la investigación, Alejandro Peralta Otonello. En comunicación con Mitre Córdoba, explicó: "Esto surgió de la investigación policial y de familiares directamente relacionados tanto a víctima como victimario que aportaron datos de trascendencia para disponer esta medida. Posteriormente se hará un cotejo de ADN".



Sobre una posible cadena de complicidades en torno al abuso de la joven, el fiscal agregó: "Algunos familiares pueden haber estado en conocimiento de esta circunstancia y veremos si penalmente son responsables o no. En muchas ocasiones estos hechos no son ajenos a todo el entorno familiar".



Sobre el futuro de la reciente madre y del bebé, Alejandro Peralta Otonello explicó: "Intervino la Secretaría de la Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF) por el bebé, tendiente a la protección del mismo. En relación a la joven, ya vamos a establecer con claridad el diagnóstico, al parecer padece un autismo grave. Seguramente el juzgado de violencia familiar va a intervenir y brindar algunas medidas en áreas de protección de esta víctima. Hay varias hermanas mayores de edad que manifestaron estar dispuestas a hacerse cargo de la joven".



El caso



La mujer de 27 años, con parálisis cerebral severa, dio a luz a un bebé de 38 semanas de gestación en el Hospital Misericordia de Córdoba. El pequeño nació en perfecto estado, a través de cesárea, y pesó 2,800 kilogramos.



La madre del niño padece una discapacidad mental grave y las autoridades médicas confirmaron que le realizaron la cesárea y luego una ligadura de trompas con consentimiento de la familia. Ambos están en buen estado de salud, según indicó a La Voz el domingo por la noche Fernando Ulloque, director del Hospital Misericordia.



La joven, que está postrada, no podría comunicarse ni movilizarse y fue llevada por sus familiares al hospital el viernes por la noche.



La sospecha es que la joven habría sido víctima de un abuso, por lo que se realizó una denuncia en el Polo Integral de la Mujer.

Fuente: La Voz de Córdoba