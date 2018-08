Dos niñas entrerrianas recibieron en forma gratuita prótesis impresas en 3D

Dos niñas uruguayenses, Rosario de 10 años, y Gianella de 11 años, recibieron este fin de semana manos ortopédicas. Las mismas fueron entregadas gratuitamente por la empresa Atomic Lab, donde trabaja el inventor y diseñador en impresoras 3D, Gino Tubaro.Este jueves, llegó a Concepción del Uruguay el equipo de Atomic Lab , junto a Gino Tubaro, un joven inventor que comenzó hace cuatro años a fabricar manos ortopédicas con una impresora 3D. Gino es un signo de esperanza para aquellos que sueñan y no disponen del dinero para costear una prótesis, ya que las fabrica y entrega gratis a quien las necesite.Las beneficiadas en esta ocasión fueron Rosario (10) y Gianella (11). La historia de Rosario es la más particular. Su mamá Silvina intentaba contactarse con Atomic Lab hace más de dos años, y cuando se enteraron de la llegada del equipo a Concepción del Uruguay, hacían apenas horas de que habían logrado llenar los formularios on line para la fabricación de la prótesis."Queríamos que Rochi tuviera la experiencia, que probara, era algo maravilloso que podría abrirle nuevas posibilidades en su vida diaria, pero nunca terminaba de completar la inscripción", relata Silvina, su mamá."Cuando nos enteramos que la gente de Atomic Lab iba a estar en la ciudad para entregar una mano a una niña de Concepción del Uruguay (Gianella), yo no sabía qué hacer, pero lo único que se me ocurrió fue tratar de encontrarlos y salimos a rastrearlos hasta que finalmente los encontramos", dijo.Así fue que Silvina, Jorge y Rosario encontraron al equipo de Atomic Lab y le plantearon lo que pasaba con la nena. No dudaron, la vieron, tomaron algunas medidas y se pusieron manos a la obra. Reunieron piezas dispersas de los cientos de prótesis que han ido fabricando y que siguen confeccionando mientras viajan, pues la camioneta en la que se desplazan está equipada con impresoras 3D que se mantienen trabajando todo el tiempo que pueden.Se fueron para la casa de Silvina y en menos de dos horas habían armado una prótesis para Rosario. La alegría de todos era incontenible, y la nena, por primera vez en su vida, podía agarrar cosas con las dos manos, tomar un vaso o sostener elementos con la izquierda.Gianella D'Angelo, por su parte, esperaba hace cuatro años. "Giane se anotó ella misma, cuando tenía 8 años supo de Gino y lo siguió a través de las redes sociales, llenó los formularios y nosotros la acompañamos cuando no podía con datos más complicados, pero todo lo hizo ella solita desde el primer momento".Así relata Viviana, la mamá de Gianella, como se gestó la sorpresa que Gino y su gente prepararon al regreso de la nena cuando volvía de la Escuela Don Bosco donde cursa el 6º grado. Celso, el papá, se quedó en la casa preparando la llegada del equipo de Atomic Lab.La entrega gratuita de estas prótesis es algo pocas veces visto en este país, y en cualquier otro lugar. Esto le ha valido una infinidad de reconocimientos a Gino Tubaro y la organización Atomic Lab que lleva adelante esta cruzada. Que el mismo Barak Obama le haya mostrado su respeto de forma personal es solo parte del anecdotario. El objetivo es claro: ayudar.Y lo hacen sin más pretensión que la de ver la sonrisa de quien recibe su mano. Ese momento queda grabado en cada entrega, en cada sorpresa que regalan y en cada sueño que se vuelve realidad. (Fuente: La Calle)