Continúan buscando a joven entrerriano que desapareció en la terminal de Retiro

Yusef Alexander Ahumada, de 19 años, permanece desaparecido desde el miércoles 15, a la medianoche. Fue visto por última vez en la terminal de Retiro, en momentos en que se disponía a abordar un colectivo que lo traiga hasta Entre Ríos.



Elonce TV diálogo con Daniel Ahumada, su papá, quien contó que Yusef "estaba por viajar a Paraná, con su madre y en un imprevisto, ya no lo vieron más". El joven había estado en La Plata visitando a sus abuelos y tíos.



Yusef Alexander Ahumada tiene tes morena, ojos marrones claros, mide 1,65; es delgado. Actualmente tiene barba y un corte de pelo, estilo "mohicano".



Vestía al momento de desaparecer una campera, estilo militar; pantalón negro, zapatillas grises y gorra de lana negra.



El joven sufre de esquizofrenia hebefrénica catatónica, mencionó su papá. Estaba bajo tratamiento y necesita su medicación.



La denuncia fue realizada en comisaría 46 de Retiro. No obstante, el pedido de localización se radicó a todas las dependencias policiales.



Desde el miércoles que fue visto por última vez "no hemos tenido noticas de él, estamos desesperados. No sabemos a dónde puede haber ido a qué pasó con él", manifestó su papá, Daniel Ahumada.



Por cualquier información, comunicarse con la dependencia policial más cercana, o a los teléfonos: (0343) 155178793 de Andrea González (la mamá de Yusef) o al (011) 69647779 (Daniel Ahumada). Elonce.com