UNER frenó un plan de expansión para abrir 18 tecnicaturas en nueve municipios

El rector de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER), Andrés Sabella, planteó que "desde 2001 no se llega a una situación de conflictividad como la actual". El presupuesto de la UNER para este año fue de poco más de 1.200 millones de pesos.



"Pero, como aquella vez, todos los sectores universitarios estamos juntos en defensa de la universidad", valoró, a la par que instó a prestar especial atención a la asignación de fondos para las casas de altos estudios para el año entrante.



El presupuesto de la UNER para este año fue de poco más de 1.200 millones de pesos. De ese presupuesto el 87% o el 88% se destina al pago de salarios y el 12% restante queda para los gastos de funcionamiento.



"Todas las universidades han tenido que elegir y priorizar gastos. En la UNER nos ha afectado directamente un plan de expansión que tenemos o teníamos planificado iniciar en este segundo semestre, porque esos fondos directamente el Poder Ejecutivo Nacional (PEN) no los reconoce como crédito presupuestario. Estamos en discusión sobre ello, que fue aprobado por el Congreso de la Nación e incluido en la Ley de Presupuesto 2018. La Universidad iba a desarrollar dos carreras de pregrado en nueve municipios de la provincia. Era un programa muy ambicioso", detalló la máxima autoridad de la universidad nacional entrerriana.



El plan de expansión apuntaba a ofrecer 18 tecnicaturas universitarias en nueve municipios, que habían sido consensuadas con los distintos intendentes, conforme las necesidades de cada región. "Es uno de los temas que tenemos al día de hoy con un nivel de incertidumbre muy grande", indicó a El Entre Ríos.



En esa espera quedaron entrerrianos que no tienen posibilidades de acceder a educación universitaria. Incluía a ciudades como San José, Feliciano, Chajarí, Villa Elisa, Villaguay ?pese a que es sede de la UNER, solo tiene Kinesiología?, y se avanzaba en otras como General Ramírez, Crespo y Gualeguay.



"Estamos muy preocupados por no poder llevar adelante esta actividad; no obstante estamos realizando distintas gestiones para tratar de que esto se destrabe", se esperanzó.



La oferta involucra a las nueve facultades de la UNER, ya que cada una de ellas había asumido el compromiso de dictar dos carreras en el interior: la gran mayoría de la oferta académica ya se dicta, aunque también había cinco o seis carreras nuevas, que trataban de tener directa relación con lo que la Municipalidad de cada lugar estaba pidiendo.



"No terminamos de confirmar lugares y carreras porque no queremos generar expectativas en los jóvenes y que luego no podamos cumplir", citó Sabella. Por eso la imposibilidad de detallar cada una de las carreras y de las ciudades participantes.