Crece la industria del software en la provincia: "Hay un potencial enorme"

La industria del software involucra la investigación, desarrollo, distribución y comercialización de este producto. En Entre Ríos el sector crece de la mano de los emprendedores, profesionales y estudiantes universitarios. Además, el estado provincial ha generado diversas instancias en donde fomenta esta actividad.Pablo Javier Menna Gerente de Integral Software SRL, estuvo en el programa, dey habló sobre el trabajo que se desarrolla en la provincia. Indicó que "hace 20 años que mi empresa está instalada en Paraná y somos 100 por ciento entrerrianos. Hacemos un software para organizaciones de salud: para financiadores y prestadores. Estamos entre el médico y los afiliados. Lo que pasa en el medio, ir a buscar la orden y gestionar los otros trámites, lo administramos desde nuestro sistema. Estamos en 11 provincias, en Asunción de Paraguay, estamos en el consorcio médico de Entre Ríos, con Femer, Acler. Los internos somos 22, también tenemos asesores y entre todos somos casi 30 personas".En ese sentido, señaló que "".El polo fue creado en el 2013 "y avanzamos paso a paso porque. El viernes tuvimos un seminario de transformación digital y fue exitoso. Tenemos que seguir haciendo estas actividades, trabajar en equipo y transformar el sector productivo de nuestra provincia".Sobre las dificultades que tuvieron al inicio de su emprendimiento, enumeró: "en Paraná y Entre Ríos estaba muy poco desarrollada la tecnología del software y no estaba considerada industria.. No obstante somos una de las pocas provincias que todavía no tiene parque tecnológico".