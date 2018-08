WhatsApp: una supuesta función avisaría al hacer captura de pantalla

Miles de usuarios de WhatsApp están protestando en redes sociales, luego de que se conociera que los desarrolladores de la aplicación están trabajando en una nueva característica que aparecerá cuando se haga un "screenshot" o captura de pantalla de una conversación. Se trata de una nueva característica que, supuestamente, WhatsApp añadiría en los próximos meses y que no será del agrado de la mayoría de usuarios ya que volvería inviable compartir información de cualquier chat sin que se entera la otra persona. Vale recordar que WhatsApp, con la idea de combatir los engaños, incorporó un pequeño aviso cuando alguien reenvía a otra persona el mensaje de un tercero.



A través de las redes sociales, comenzó a viralizarse una imagen que mostraría la nueva característica de WhatsApp, la cual aparecería cuando alguien hace un pantallazo a una conversación. Como puede verse en la imagen, si alguien hace un pantallazo de una conversación de WhatsAppp, la aplicación mostrará un pequeño mensaje que se ha hecho un "screenshot" del chat.



No se sabe si esta polémica característica de WhatsApp sería exclusiva de los dispositivos Android o también estaría disponible para aquellos que posean un iPhone. La verdadera razón En este caso, se trata de una noticia falsa que está recorriendo las redes sociales y diferentes sitios de noticias. Por el momento, en los sitios oficiales de WhatsApp (tanto en su blog de comunicación como en el sitio de referencia para todas las novedades, WAbetaInfo) no se han anoticiado de nada. Sin embargo, esta noticia no es todo falsedad.



Otra de las redes sociales sociales que maneja Facebook, Instagram, probó durante un tiempo una función exactamente igual a la que presuntamente implementaría WhatsApp. Durante la reproducción de las Historias, era posible sacar capturas de pantalla (como en cualquier otra aplicación del celular) sólo que la aplicación notificaba al dueño de la Historia. Finalmente, está función se dio de baja tras estar un tiempo en prueba. Otra app del mismo rubro que hacía esto era Snapchat.



Fuente: Infotechnology