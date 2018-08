La temperatura bajará hasta 15 grados del sábado al domingo en Entre Ríos

Habrá más frío

La difusora del Servicio Meteorológico Nacional, Cindy Fernández, confirmó aque las condiciones del tiempo comenzarán a desmejorar este sábado en Entre Ríos y hacia las últimas horas de la jornada "se sentirá el notorio descenso de temperatura"."El domingo habrá que tener a mano los abrigos más gruesos, porque se va a notar bastante el descenso de temperatura", alertó durante el programaPrecisó que el sábado "arrancará con bastante viento del sector norte, que seguirá trayendo aire cálido"."En Paraná habrá máximas superiores a 25 grados, pero comenzará nublarse cada vez más, con posibilidad de lluvias y tormentas en la región. En ese momento rotará el viento hacia el sur, con ráfagas y disminución de la temperatura", continuó.Mientras tanto, "la mínima será el domingo de seis grados y la máxima de 12, por lo que debemos tener en cuenta que las marcas máximas, de un día al otro bajarán entre 10 y 15 grados. Las condiciones mejorarán por la tarde, de manera lenta", precisó.Asimismo, ratificó que el lunes "regresará el sol, pero con mucho frío. Las mínimas estarán entre cero y cinco grados. Las máximas estarán en 10 u 11 grados".Interrogada al respecto, Fernández desestimó que pueda producirse la caída de aguanieve. Explicó que el fenómeno es muy poco frecuente en nuestra zona y que, además, en momentos en los cuales pueden producirse precipitaciones este fin de semana, las marcas todavía no serán tan bajas"."Nos queda un mes más de invierno. Si bien se espera que a lo largo de la semana que viene haya ascensos de temperatura, en esta época es común que ocurran irrupciones de aire frío, incluso en los primeros días de la primavera", dijo.Fernández expresó que "este invierno se viene comportando con temperaturas bastante bajas, sobre todo las mínimas, a partir de junio. El último invierno que habíamos tenido temperaturas levemente más frías había sido en 2012. De ahí el último año frío había sido 2007. Hacía más de 10 años que no teníamos un invierno realmente frío".Finalmente, reiteró que el pronóstico trimestral prevé que haya mayores precipitaciones en los próximos meses en Entre Ríos, aunque "no se espera que sea extremadamente lluvioso".