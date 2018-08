En un mes comienza nuevamente la búsqueda del ARA San Juan

"Estoy llorando de la emoción". Con esas cinco palabras, Andrea Merelles, esposa de uno de los tripulantes del ARA San Juan , graficó sus sensaciones al conocer que se firmó la orden de contratación para que una empresa estadounidense comience a buscar al submarino que desapareció hace nueve meses y un día. El operativo se iniciará dentro de los próximos 30 días, según indicaron desde el Ministerio de Defensa.



El Jefe de Gabinete, Marcos Peña, había puesto su firma, que era la última que faltaba para dejar en pie la contratación de Ocean Infinity que fue elegida para llevar adelante el operativo que durará un mínimo de 50 días y un máximo de cuatro meses y que no cobrará, a menos que encuentre al submarino que tenía 44 tripulantes a bordo.



La firma que autoriza el comienzo de la búsqueda trajo otra buena noticia: la finalización del acampe en la Plaza de Mayo en frente de la Casa Rosada de un grupo de familiares que había comenzado hace 52 días.



"En virtud de lo prometido hoy mismo levantarnos el acampe de la Plaza de Mayo", dijo a LA NACION, Luis Tagliapietra, que es abogado y padre de uno de los desaparecidos. La otra buena noticia que recibieron los familiares es que cuatro de ellos podrán participar del operativo de búsqueda en calidad de veedores. Un largo camino El viernes de la semana pasada la elección de Ocean Infinity había quedado firme luego de que no se presentara ninguna impugnación. En estos seis días se firmó el "dictamen jurídico" y luego la rúbrica de la Decisión Administrativa por parte del ministro de Defensa, Oscar Aguad y de Peña.



La oferta de Ocean Infinity incluye un presupuesto de 7.5 millones de dólares, que la empresa cobraría solo en el caso de hallar al submarino. "No se les entrega ni una moneda de adelanto. Solo van a éxito. Es cero pesos hasta que no digan 'acá está'", había adelantado a La Nación una alta fuente gubernamental que sigue de cerca todo lo referido a la búsqueda del submarino.



La búsqueda "a éxito" no es la única modificación respecto del primer proceso de licitación, que demoró más de dos meses y que quedó inconcluso tras las objeciones a la empresa española Igeotest. "La otra es que no se les da un área delimitada de búsqueda. Este era un pedido de los familiares, de permitirles ampliar la zona o buscar en otro lado", habían detallado los voceros.



El titular de Defensa, Oscar Aguad, dijo: " Estoy convencido de que lo van a encontrar. Porque vienen a riesgo a hacer algo que cuesta mucho dinero". El ministro también remarcó que todas las empresas dijeron que, de ser adjudicadas, recién podrían comenzar la búsqueda a fines de agosto.



Lo cierto es que la firma ahora tiene tiempo hasta el 15 de septiembre para comenzar el operativo. Justo ese día, se cumplirán 10 meses sin saber nada del submarino argentino.