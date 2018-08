Puente cayó en Génova: Quien lo creó diseñó dos que conectan a Entre Ríos

Internacionales Génova está en emergencia y estalla una pelea con Benetton

El italiano Riccardo Morandi, el creador del puente que se derrumbó en Génova reconocido mundialmente por sus puentes colgantes, también participó de la construcción del puente fronterizo entre Argentina y Uruguay que une Gualeguaychú con la ciudad de Fray Bentos.Fue el proyectista principal junto con el ingeniero uruguayo Alberto Ponce Delgado, que en los años '70 le pidió asesoramiento para levantar la estructura. El ingeniero especialista en Puentes y Estructuras Especiales,Tomás del Carril, destacó que la huella de Morandi en la Argentina no sólo quedó grabada en la costa del río Uruguay, en Entre Ríos.También proyectó los puentes originales del complejo ferroviario Zárate-Brazo Largo (que unen el sur entrerriano con el norte de Buenos Aires). Tiempo después, estas estructuras fueron reemplazadas por el Grupo Techint."El puente "Libertador General San Martín", que conecta a Gualeguaychú con Fray Bentos, no está en peligro para nada", aclaró del Carril, integrante de la Academia Nacional de Ingeniería, que consideró que la tragedia por la que murieron al menos 39 personas en Italia pudo haber ocurrido porque falló fue un tirante."El tirante del Puente Morandi tenía una protección de hormigón que se usaba en esa época y hoy no se usa más. Es un cable de acero que está fuertemente estirado y revestido de hormigón. Cuando el cable se estira el hormigón se fisura, entra agua, oxígeno y se desarrolla un proceso corrosivo hasta que termina por cortarse", explicó.La estructura más parecida al puente Morandi en Génova que hay en el país es el puente General Manuel Belgrano, que une las ciudades de Resistencia y Corrientes cuyos tirantes fueron reemplazados en 1998; remarcó del Carril. También hay otras similares como el puente Rosario-Victoria o los que actualmente están en Zárate- Brazo Largo. "Son mucho más modernos y tienen más tirantes. En la actualidad se diseñan con redundancia para que si falla una pieza no se caiga", indicó.Aunque todavía se investigan las causas del accidente en Génova el ministro de Infraestructura de Italia, Danilo Toninelli, le exigió la renuncia a los directivos de la empresa encargada del mantenimiento del puente, la concesionaria de autopistas italiana Austostrade per l'Italia. Por su parte, la compañía aseguró que controlaban periódicamente el viaducto y que trabajaban para asegurar el pavimento del puente."Las labores en el viaducto estaban siendo supervisadas por los servicios técnicos de la autopista de Génova de forma trimestral, de conformidad con los requisitos legales, y a través de auditorías adicionales realizadas con equipos altamente especializados", indicaron en su página web."Si uno ve las fotos se da cuenta que los tirantes deberían haber sido revisados porque son antiguos y con el revestimiento que tenían era probable que tuvieran un proceso corrosivo", indicó el especialista en puentes.Tomás del Carril conoció a Riccardo Morandi mientras trabajaba para la constructora que hacía la inspección de obra del puente de Fray Bentos. Según contó, el ingeniero italiano visitó el país para seguir de cerca la construcción del puente que asesoraba. "Vino un par de veces a la obra y se quedaba unos días. Fue una experiencia incalculable porque era yo estaba recién recibido. Me explicaba todo, era muy divertido y un gran profesor", recordó.El puente Belgrano, entre Corrientes y Chaco. El ingeniero recordó que, en una de sus charlas con Morandi, el italiano le dijo que los diseñadores del puente que une Chaco con Corrientes "le habían copiado el puente". "Él hizo uno parecido en el Lago de Maracaibo en Venezuela. 'Me copiaron la idea', me dijo", concluyó. (El Entre Ríos)