A partir de los 16 años se podrá ingresar a boliches bailables en Victoria

El pasado 3 de julio había ingresado al Concejo Deliberante de la ciudad de Victoria, un anteproyecto de ordenanza elevado por el Departamento Ejecutivo Municipal, relacionado con el límite de edad para ingresar a un boliche bailable.



El texto proponía autorizar el acceso a estos locales a partir de los 16 años; ya que la normativa vigente tenía como límite los 18 años. También en los considerandos, hacía referencia a la posibilidad legal de conducir vehículos a partir de los 17 años y que también a los 16 años se pueden elegir autoridades, pero no se permitía el ingreso a estos locales.



En la parte resolutiva, se proponía modificar el artículo 18 la ordenanza N° 2874, que quedaría redactado de la siguiente forma: "queda prohibida la presencia de menores de 16 años en los negocios comprendidos en la Categoría C. Exceptuando el rubro Salón de Fiestas y/o Eventos Familiares".



Finalmente, en la sesión que tuvo lugar este miércoles por la noche, el cuerpo deliberativo de la ciudad de las Siete Colinas trató el proyecto, el cual fue aprobado por mayoría. Tuvo el voto positivo del Frente para la Victoria y tres votos de Cambiemos, supo Elonce.



Con esta sanción, el Artículo 18º de la Ordenanza Nº 2.874/10 prohíbe la presencia de menores de 16 (dieciséis) años en los negocios comprendidos en la categoría "C" (locales con actividad bailable).