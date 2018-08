La trama de la venta de bebés en Misiones: "Cotizan como un auto usado"

Entramado

Menos adopciones

El negocio es amplio y cada participante se queda con una tajada, desde el remisero que se asegura varios traslados, pasando por alojamientos y atención en clínicas privadas., aseguró un abogado de la ciudad misionera de Oberá, conocedor del submundo de la intermediación rentada de la queHace una década se tramitaban 100 adopciones anuales sólo en esa ciudad, estadística que en los últimos años se redujo a menos de diez por año, a partir de cambios en las leyes.De todas formas,. Entre otras estrategias,En septiembre del 2016 una pareja de General Rodríguez, Buenos Aires, viajaba con un recién nacido y fueron detenidos en el control de Gendarmería del Arco, límite con Corrientes, lo que derivó en una causa por supresión de identidad.Ante los uniformados, la mujer argumentó que dio a luz sin asistencia médica en la aldea de Fracrán, San Vicente, tras lo cual se dirigió al hospital local para anotar al niño.La trama incluyó a una médica y a un cacique mbya guaraní. Actualmente, los cuatro implicados aguardan el juicio en libertad y existen fundadas sospechas de que la pareja acusada continúa operando en la zona Centro.El diariose contactó con un familiar de los imputados, quien aseguró que, tanto de Oberá como de localidades vecinas., cuando una pareja conocida les preguntó si no conocían a alguna chica que quiera dar a su bebé. Como ella conoce mucho acá (en Oberá), enseguida hizo los contactos y le salió bien. Así fue haciendo los contactos Buenos Aires", detalló.Aseguró que ". Pero desde hace unos años hay más requisitos y tienen más cuidado, pero siguen en la misma transa.. O hacen todo en una colonia, como pasó en Fracrán".La fuente solicitó la reserva de su identidad por temor a represalias y reconoció que es pariente directo de la implicada, de quien se distanció hace muchos años."Cuando pasó lo de Fracrán pagaron una fianza de 15 mil pesos cada uno y listo. Cada tanto tienen que pasar por el juzgado a firmar, y aprovechan para hacer sus cosas", remarcó.Por su parte, un abogadopara mantener la rentabilidad.Sin medias tintas graficó que, al tiempo que"Son miles las parejas que quieren adoptar y más del 90 por ciento quiere bebés recién nacidos. Como contrapartida, los bebés en situación de adoptabilidad son minoría y cada vez se ajustan más los controles para que la familia ampliada -abuelos, tíos y otros parientes- se hagan cargo de las criaturas. Es decir,", precisó. En ese contexto prosperan los inescrupulosos. Según la fuente, el primer nexo con"Ellas saben si la chica es soltera, con quién vive y qué problemas tienen., que en Oberá hay varios conocidos, quienes a su vez hacen el contacto con algún profesional que tiene una pareja interesada en un bebé. Y como adoptar acá es cada vez más complicado,", indicó.El juez de Familia de Oberá, José Moreira, asumió en junio del 2011 y desde entonces se redujo notablemente la cantidad de adopciones en esta ciudad. "En mi juzgado estamos por debajo de diez al año, cuando hubo una época donde se hacían más de cien por año.. Chicos de exportación siendo una ciudad tan rica, con un crisol de razas, con tantas religiones, industrias y comercios, pero por el lado de las adopciones parecía que hacíamos agua. No digo que no seguimos con problemas en muchos aspectos, pero por lo menos la legislación provincial, nacional e internacional que adoptó el Estado argentino tiene un solo objetivo: que los niños tengan derecho a una familia, que en principio debería ser la familia de origen, en segundo lugar la familia ampliada y en tercer lugar a los que se inscriben en las listas de adoptantes".