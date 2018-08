Asociación Arco Iris organiza una nueva campaña del juguete

"Un juguete nuevo por una sonrisa", es la campaña lanzada por Arco Iris, Asociación Civil sin fines de lucro, para que los niños de Oncohematología del hospital San Roque de Paraná puedan recibir un regalo en el Día del Niño.Para ello, estarán este jueves 16 y viernes 17 de 10 a 13 horas en la Plaza 1º de Mayo recibiendo juguetes nuevos que serán entregados este domingo y durante todo el mes."Desde hace varios años en forma consecutiva que nos acercamos a la plaza para que la gente done un juguete nuevo para los nenes que están en tratamiento oncológico", dijo Mirta Sutier al programadeEn tal sentido, contó que hasta el nosocomio llegan chicos de todos puntos de la provincia. Actualmente "son más de 100 chicos y los juguetes son para alegrar este día tan especial y muy esperado por ellos. Para lo que están internados recibiendo quimioterapia y también para los que vienen a control", mencionó.Sutier adelantó que en el mes de septiembre y cuando los días sean más cálidos se realizará el festejo central por el Día del Niño."Queremos que disfruten su niñez a pesar de su enfermedad y que el recuerdo no sea solamente que vinieron a un hospital a recibir tratamiento sino que también pudieron disfrutar, recibir su juguete y jugar", enfatizó la integrante de Arco Iris.Por otra parte, recordó que "el mejor regalo para un niño que está bajo tratamiento oncológico es que la gente regale vida a través de la donación de sangre. La donación de sangre tiene que ser habitual no solamente cuando hay un pedido especial o por el nombre de un nene, sino que se tenga el hábito de donar sangre".Finalmente, y sobre la campaña, aclaró que los juguetes tienen que ser nuevos y no tienen que ser peluches o muñecos de tela "porque juntan muchos ácaros y los chicos tienen baja las defensas y hay que cuidarlos". Además señaló que siempre se necesitan juguetes para la edad de 9 años en adelante."El que no pueda llevarlos a la plaza, puede ir la sede ubicada en calle Uruguay 581, esquina San Luis, de lunes a jueves por la mañana o todos los martes y jueves a partir de las 18 horas".