Romina volvió a recibir la costosa y vital medicación tras cinco meses

Una vida contra la artritis

Cinco meses de desesperación

Romina Pérez (27) empieza a respirar un tanto más aliviada. Después de cinco meses de vivir en la incertidumbre al no saber si continuaría recibiendo una medicación clave para hacerle frente a la artritis reumatoidea que padece desde los 11 años, finalmente obtuvo una respuesta. ElMinisterio de Salud de la Nación envió el esperado tocilizumab (Actemra), una droga que a valores de hoy en el mercado asciende a $54.020 por mes."Por suerte llegó, ya tengo una parte del medicamento", confirmó Romina. Por ahora la mujer sanrafaelina cuenta con la droga necesaria para suministrarse las próximas 8 semanas; en cuanto al resto de la dosis, no sabe que le depara el destino."Esperamos ahora saber cuándo llegará el resto, pero al menos puedo retomar el tratamiento. Esto es lo único que me ayuda a detener los dolores y también puedo volver a moverme", dijo con alegría.Romina y la familia volvieron a conocer algo que habían perdido hace meses, tranquilidad, aunque sea solo por un corto periodo. Pero el caso de la joven de San Rafael despertó la solidaridad de varios profesionales de la salud que están dispuestos a colaborar en todo lo que ella necesite y en particular para que la provisión de la medicación no se corte más.En la lucha contra la artritis que lleva adelante Romina hace 16 años, pasó por distintos tratamientos hasta que el Actemra apareció en el mercado y la esperanza emanaba de sus ojos. Sin embargo, había un inconveniente no menor, el altísimo costo del medicamento y la familia no cuenta con obra social. Ante esta situación el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación aceptó el caso y le dio cobertura.En los últimos cuatro años Romina recibió desde Nación la medicación con normalidad hasta noviembre de 2017 que le entregaron la dosis necesaria para llegar a marzo de este año. Después la cadena se cortó, la cartera de Desarrollo Social quedó como intermediaria y entró en escena el Ministerio de Salud nacional como único responsable de la compra y provisión de la droga."Está en presupuesto", era la respuesta que recibía la familia cuando hacían una consulta.Tras cinco meses de desesperación, la insistencia de la familia y la mediación de la delegación de Desarrollo Social en San Rafael, Romina volvió a disponer del tocilizumab y pudo reiniciar el tratamiento.La aplicación de la droga es simple, se emplea una jeringa similar a la utilizada con la insulina. Desde que comenzó a tratarse con Actemra pudo someterse a cuatro cirugías entre 2014 y 2017 para colocarse prótesis en caderas y rodillas y con rehabilitación volver a caminar. También hasta se animó a la universidad y cursó los dos primeros años de Ciencias Económicas. Fuente: (Los Andes).-