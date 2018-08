El Carnaval de Gualeguaychú buscará seducir a turistas argentinos y extranjeros

Foto 1/2 Foto 2/2

Según los planes previos y los proyectos que ya están en marcha, la Comisión Directiva del Carnaval del País intenta que la edición 2019 del espectáculo a cielo abierto más grande del país pegue un salto de calidad, donde la proyección internacional y el posicionamiento entre las plazas turísticas locales son los objetivos a cumplir.



En este sentido, una de las grandes apuestas está en la Feria Internacional de Turismo de América Latina 2018 (FIT), que se realizará en el predio de la Sociedad Rural de Buenos Aires entre el 29 de septiembre y el 2 de octubre, donde se instalará un stand de unos 100 metros cuadrados en el centro del pabellón internacional.



Históricamente, este espacio fue el que comercializó la ciudad de Mar del Plata para promocionar sus atractivos turísticos, pero este año quedó en manos del Carnaval del País luego de abonar un canon superior de los 100 mil pesos, según se supo de manera extraoficial.



El diseño del stand prevé que en el mismo haya espacios diferenciados para reuniones, comercialización y promoción del Carnaval del País. Sin embargo, el espacio no será exclusivo sino que para la próxima temporada se trabajará de manera mancomunada para que la promoción no sea solamente sobre lo que pasa en el Corsódromo durante los sábados de enero y febrero sino que se publiciten todos los atractivos y eventos de Gualeguaychú.



Con este fin, la Comisión Directiva invitó a la comisión del Desfile de Carrozas Estudiantiles y a la Asociación de Hoteleros y Gastronómicos de Gualeguaychú y el Municipio, quién promocionará también los Corsos Populares "Matecito" y la Fiesta del Pescado y el Vino Entrerriano. Cada uno de los tres tendrá su propio espacio dentro del stand para publicitar la plaza turística Gualeguaychú desde su lugar.



Sin embargo, unos días antes de la FIT habrá otra presentación del Carnaval del País, pero será en Montevideo, capital de la República Oriental del Uruguay. Será el martes 25 de septiembre en el Ministerio de Turismo uruguayo y contará con la titular de la cartera Liliam Kechichian.



Y al igual que lo que pasará en la FIT, en Uruguay también se realizará un lanzamiento conjunto de los eventos más relevantes de la región, con el fin de atraer el próximo verano a Gualeguaychú al turista uruguayo.



Un dato importante para entender la apuesta del Carnaval del País se encuentra en el contexto económico actual del país: con un dólar que por el momento no deja de aumentar, el cambio comienza a ser cada vez más favorable para que los extranjeros vacaciones en Argentina; y al mismo tiempo, el tipo cambiario hará que muchos argentinos que viajaban al exterior esta vez lo hagan en el país. Por eso, seducir tanto al turismo local como al de otros países es primordial para que Gualeguaychú tenga un verano activo, con mucho movimiento y lo más rentable posible para que el circuito económico de la ciudad tenga una inyección de capitales que ayuden a salir del actual estado de recesión. (El Día)