Amenazaron de muerte a joven entrerriana que metió su perrito al lavarropas

Los usuarios de las redes sociales difundieron con indignación el video que subió una joven de Concordia a su cuenta de Instagram donde muestra a su mascota adentro de un lavarropas. Ante las amenazas recibidas, retiró el video e hizo un descargo sobre lo ocurrido.En la "historia" se puede ver a su pequeño perro en el interior del lavarropas, acompañada de una encuesta a sus seguidores: "¿Va a tener traumas de grande?".Las reacciones no fueron las esperadas por la joven concordiense, Tamara Rotman, quien manifestó se trató de una "picardía" y que nunca imaginó las consecuencias que podía traer. "Quiero disculparme con la gente que pensó que fue demasiado", dijo en un descargo por la misma red social."No me paran de llegar amenazas agresivas deseando tanto muerte como violación, lo mejor es hablar y aclarar la situación", denunció."Entiendo que quizás algunos les pareció un video fuerte pero esas no eran las intenciones. Ni yo ni Cuco (el perro) sentimos esa agresión de la que tanto se habla", dijo Tamara.La joven también desmintió las versiones sobre que el animal estuvo un buen rato dentro del aparato en modo encendido, "el perro no estuvo más de 10 segundos ahí adentro, aclarando que el lavarropas estaba APAGADO. Además, en el video que subí se veía cómo salía a los dos segundos, pero la chica que lo hizo público decidió cortarlo para dejarme peor parada".Finalmente dejó en claro que "la persona que quiera denunciar está en su derecho, sé que tengo todo a mi favor como para que esto no tenga consecuencias legales. Todo mi entorno es testigo del amor que tengo por este animal, al que trato como un hijo".