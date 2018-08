Trasplantaron del corazón por segunda vez a una nena de 12 años

Sociedad Desde Entre Ríos enviaron un emotivo saludo a nena que espera un trasplante

La santafesinaque estaba en la lista de urgencia del Incucai. La nena de 12 años fue trasplantada por primera vez cuando tenía 2 años y medio, producto de una. Por estas horas era delicado su estado de salud debido a la intervención, y tanto médicos como familiares aguardaban su evolución."Hay que esperar, tener paciencia y rezar para que empiecen a funcionar todos los órganos", dijo este domingo su mamá, Alejandra Fugas, en diálogo con, tras la operación realizada el sábado en la Fundación Favaloro, en Buenos Aires.Hace poco más de dos meses, Julia sufrió un síncope; es decir, una pérdida pasajera del conocimiento, que va acompañada de una paralización momentánea de los movimientos del corazón y de la respiración, y que se da por falta de irrigación sanguínea en el cerebro."Ahí los médicos descubrieron que tenía las arterias coronarias tapadas en algunas partes, y que las arterias se tapen en un trasplante es signo de que el organismo está rechazando el órgano y la función de su corazón se disminuyó. Nos agarró por sorpresa porque no es muy común que falle el trasplante cardíaco en un caso pediátrico. Para nosotros fue un dolor terrible", indicó Alejandra.A raíz de este inconveniente, Julia se trasladó a Buenos Aires junto a sus padres y hace casi dos meses está internada en la terapia de la Fundación Favaloro."Juli dice que es feliz, que ama su vida, que quiere vivir y volver con sus compañeras de la escuela. Por eso no podemos darnos el lujo de deprimirnos", expresó su madre previo a la operación.Es que la nena, del barrio República del Oeste de Santa Fe, hasta antes de los últimos problemas llevaba una vida relativamente normal. Iba a la escuela adventista Ramos Mejía y tiene completos sus estudios hasta 7º grado.Una forma de olvidarse del dolor para Julia es su canal de YouTube "Posta norte", una herramienta que utiliza la nena para estar cerca de sus amigos y expresar sus sentimientos. "Es su forma de conectarse con la realidad, con el exterior. Ella a través de los mensajes de sus 'fans' se siente contenida y se preocupa porque nosotros no estemos tristes, y si le duele algo trata de no demostrarlo", destacó."Para la donación no tenemos tiempo, estamos a contrarreloj", había dicho Fugas previo a la operación de su hija, e hizo referencia a la, que fue aprobada hace pocos días en la Cámara de Diputados y establece que todos los habitantes del país mayores de 18 años son donantes de órganos, salvo que expresen su decisión contraria en vida.