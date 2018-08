Cuatro integrantes de una familia murieron por un aparente escape de gas

Foto: Tragedia en Rosario Crédito: Rosario 3

Los integrantes de una familia, una pareja y sus dos hijos, murieron por una presunta intoxicación por monóxido de carbono en un departamento ubicado en Italia al 1433, en Rosario.



Personal judicial, bomberos, efectivos de la policía de Santa Fe y asistentes del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (Sies) trabajaron en el lugar donde también acudieron familiares y allegados consternados por lo sucedido. Las víctimas son integrantes de una misma familia y ocupaban el departamento C del segundo piso.



De acuerdo a las primeras informaciones, vivían en ese departamento desde hace muchos años. Se trata de una pareja, Karina Duvnjak y Sergio Villamea, y sus hijos, un varón de 11 años y una nena de unos 4 años.



Villamea era arquitecto y mánager de una división infantil de rugby en el club Universitario de Rosario, mientras que ella era comunicadora social. La adopción de sus hijos los llevó a ambos a participar activamente desde hace más de una década de organizaciones no gubernamentales ligadas a facilitar trámites de adopción.



El trágico hecho fue descubierto por un familiar que se acercó hasta la casa donde vivían preocupado porque no había tenido noticias de ellos en las últimas horas.



En el lugar del hecho trabajan peritos para tratar de establecer las causas de la tragedia, pero de acuerdo a los primeros indicios la principal hipótesis sería un escape de monóxido de carbono.



En la vivienda había un calefón y tres estufas, los especialistas intentan determinar ahora en que aparato se produjo la falla que originó la tragedia. (La Capital)