La madre de "Pity" Álvarez denunció que desvalijaron el departamento de su hijo

Cristina Congiú, madre del músico, que se encuentra detenido desde el pasado 13 de julio acusado por el crimen de Cristian Díaz, contó ante la prensa que tuvo que cambiar la cerradura y pronto también deberá poner una puerta nueva.



La mujer describió que el lugar "está muy destruido y ya en el allanamiento policial se llevaron cosas que no se tendrían que haber llevado, como la computadora".



Según confirmaron fuentes policiales a NA, el departamento permaneció con custodia desde el momento en el que se realizó el allanamiento por el crimen, el pasado 12 de julio, hasta el último miércoles y las pertenencias y el dinero que había en la casa fueron incautados por orden judicial.



En la comisaría de la Comuna 8, según se informó, no existe denuncia del hecho y fuentes consultadas se mostraron sorprendidas al enterarse de lo denunciado por la mujer, ya que el pasado miércoles le restituyeron las llaves de la vivienda.



La madre de "Pity" contó además que visitó a su hijo el pasado martes, "que ya sabe del robo", pero aclaró que con el músico sólo pueden hablar de temas triviales por el estado en el que se encuentra.



"Es muy ciclotímico y hay que tener cuidado con lo que se le dice", expresó.



Según dijo la mujer, su hijo le pide "muchos cigarrillos" y todavía "está atravesando la abstinencia a las drogas".



La mujer aclaró que en el penal el músico "no tuvo ningún tipo de problemas con otros internos" y que "fue culpa de las drogas" que haya asesinado.



Álvarez fue procesado el pasado 19 de julio por el delito de "homicidio calificado por el uso de arma de fuego".



Seis días antes, el músico de rock se había entregado en la comisaría de Villa Lugano, y confesó ante los medios que él mató a Cristian Díaz, aunque sostuvo que lo hizo en defensa propia.



"Lo maté porque era él o yo", afirmó "Pity" unos minutos antes de entregarse y en declaraciones formuladas ante la prensa.

NA