Repudiable expresión de Pastorizzo hacia su hija a través de las redes sociales

Cuando todo indicaba que lo mediático del caso se iba terminar con la condena a prisión perpetua de Nahir Galarza, la responsable del asesinato de Fernando Pastorizzo, el padre de la víctima protagonizó una serie de papelones que lo pusieron en el ojo de la tormenta.Lo primero fue cuando se conoció un video donde Gustavo Pastorizzo se postuló a la versión italiano del Bailando por un sueño, tratando de aprovechar el trágico hecho que vivió obnubilado por una supuesta fama que cree haber logrado.Luego fueron la difusión de una serie de audios con comentarios misóginos y palabras duras y crueles contra la madre de Fernando y contra su otra hija, Carla, con quien no tuvo pudor al decir que no siente "ese amor y afecto de un padre a una hija".", escribió Gustavo Pastorizzo en su perfil de la red social Twitter, donde minutos antes se había manifestado a favor de "las dos vidas".Y aunque no nombró a Carla en su mensaje, las pistas fueron claras: su hija ha dicho que por desprecio a su padre odia llevar hasta su apellido, pero además, en su perfil de Twitter afirma: "Quiero más a los perros que a las personas".Carla fue la primera de la familia Pastorizzo en mostrar su enojo y su bronca cuando se viralizó el video de su padre queriendo aprovechar la muerte de su hijo para ser parte de un reality show: "Vergüenza ajena, al menos ya empieza a mostrar la clase de persona que es", escribió al compartir la nota publicada en eldiaonline.com sobre sus ganas de ir al Bailando italiano.Y más tarde, esta vez en Twitter, describió a su padre de manera cruda y sin eufemismos: "No me sorprende que un maltratador arruina vidas y mentiroso lucre con la muerte de su hijo. Ya lo hizo vendiendo remeras, y hasta mintió en Tribunales diciendo que se llevaba bien con mi hermano", afirmó entre muchos otros reproches