Debieron evacuar una escuela por fuga de gas: Hubo momentos de tensión

Foto: Debieron evacuar una escuela por fuga de gas Crédito: Diario La Calle

Una pérdida de gas se registró ayer al caer la tarde en la Escuela Normal Superior N°11 Mariano Moreno de Concepción del Uruguay. Todo se originó cuando los docentes y alumnos que se encontraban en dos aulas del interior del establecimiento -donde se desarrollaban las mesas de exámenes de la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (Uader)- comenzaron a sentir un fuerte olor, que también se advirtió en el exterior, sobre la vía pública.



Fui así que comunicaron esa situación a las autoridades, quienes, a su vez, llamaron a Gas Nea y al Cuerpo de Bomberos Voluntarios, desde donde se recomendó que se cerraran las llaves de paso, ventilaran las dependencias y evacuaran el establecimiento en forma urgente.



Una vez que arribó la unidad de rescate de Bomberos, se cortó el servicio y trabajó en una de las cajas ubicadas sobre la calle Jornada. También se pidió a las personas presentes en el lugar que cruzaran la calle y esperaran en la otra vereda, frente al histórico edificio.



A su vez, se recomendó a las autoridades a contactarse con un gasista matriculado o técnico en Seguridad Ambiental para que efectúe hoy el correspondiente control, publica el diario La Calle.

Se pudo saber que las clases se reanudarán hoy en forma normal en todos los niveles (desde el inicial al superior) y turnos (mañana, tarde y noche).



Reclamo de Agmer

La Seccional Uruguay de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) hizo pública "su preocupación tras conocer que la Escuela Normal, que comparte el edificio con la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales de la Uader, debió ser evacuada debido a una pérdida de gas en una de sus aulas. Este episodio se da apenas cinco días después de ocurrida la explosión que causó la muerte a dos trabajadores en la localidad bonaerense de Moreno, frente a lo que volvemos a remarcar que no se trata de accidentes aislados ni de casos fortuitos, sino que son consecuencia directa de la ausencia del Estado en lo que a inversión en infraestructura y mantenimiento edilicio refiere".



Se acotó que "como sindicato hemos reclamado al Gobierno, en reiteradas ocasiones, que ponga atención al precario estado que exhiben algunos edificios escolares, obteniendo, a cambio, únicamente silencio la mayoría de las veces. Esto deja entrever que, así como ocurriera el pasado jueves 2 en la provincia de Buenos Aires, la patronal pareciera estar aguardando que se produzca una tragedia irreparable para comenzar a dimensionar la gravedad del problema.



"No queremos lamentar nuevas muertes para que se tome cartas en el asunto ni estamos dispuestos a aceptar que miles de trabajadores y sus alumnos deban concurrir a las escuelas para enseñar y aprender en condiciones que no sólo dificultan el acto pedagógico, sino que, también, ponen en riesgo sus vidas, lo cual es responsabilidad absoluta e indelegable del Estado como garante de la educación pública en la provincia", se expuso en el texto enviado por la conducción de Agmer Uruguay.