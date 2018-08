Debate por la despenalización del aborto: en Paraná, voces a favor y en contra

En la calle, a favor y en contra

Religión, ideología, derecho, ciencia, poder judicial, política. Hemos visto pasar delante nuestro, argumentos de colores verdes y celestes, voces a favor de la autonomía de las mujeres y otras pidiendo salvar las dos vidas., pero si algo pudimos comprobar en los debates a lo largo de estos cinco meses es que los abortos en nuestro país existen, más o menos clandestinos y aunque muchos lo nieguen esconden un negocio para un grupo de profesionales.El 14 de junio el proyecto por la interrupción del embarazo obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados.En el caso de los legisladores entrerrianos los dos del Justicialismo, Pedro Guastavino y Sigrid Kunath, adelantaron su voto a favor mientras que el único representante de Cambiemos, el referente rural Alfredo De Angeli, votará en contra.Si el proyecto resulta rechazado, no podrá volver a ser tratado por el término de un año.Además del Congreso, las calles, las plazas, las escuelas y demás espacios públicos fueron, desde marzo a esta parte, otros escenarios en donde la disputa política por la legalización del aborto se hizo sentir.En Entre Ríos no faltaron manifestaciones a favor y en contra del proyecto.Además en nuestra ciudad un centro de referencia nacional como es el hospital materno infantil San Roque no estuvo ajeno a la polémica cuando profesionales médicos de ese efector público se manifestaron en lo que se llamó unquien aseguró por el contario que la institución respetará el derecho de todas y cada una de las mujeres que allí asistan.Por el otro lado, nutridas concentraciones por los derechos de las mujeres se colaron casi semanalmente en la agenda mediática, y los denominados pañuelazos a favor de la legalización del aborto ocuparon un lugar destacado para la creación de conciencia y de resistencia frente a un tema que también despertó provocaciones y encendió discursos falaces y reaccionarios.Como parte de la cruzada para que la interrupción sea ley, se preparan para este miércoles, vigilias en espera a la votación del Senado y un pañuelazo internacional en las embajadas argentinas de diferentes países.