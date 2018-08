Habló el papá del nene que quedó colgado del balcón: "Fue negligencia mía"

#Rosario Corrientes 1387 5° piso domingo 18 horas gran susto menor de 8 años totalmente desnudo ateniéndose con sus manos del balcón hacia el vació. Rápida intervención de vecinos lograron salvarlo, no había ningún mayor en el departamento @leodelga2 @RosarioAlerta pic.twitter.com/yzArGL86Je — red de emergencias (@emergenciasAR) 6 de agosto de 2018

El video es impactante. Un nene de 8 años queda colgado de un balcón. Desnudo. Cuatro vecinos lo socorrieron y lograron salvarlo. El hecho sucedió el domingo y ahora el papá salió a hablar sobre lo que sucedió."La negligencia es mía. Hace 8 meses que estamos acá, por cuestiones económicas no pude invertir en las redes de seguridad que hubiesen evitado esta situación. Por otra parte, fue un descuido de cinco minutos", admitió y aseguró que va a tarjetear la compra de las mallas protectoras en los balcones.Franco tiene un retraso madurativo y según explicó el papá estaba desnudo porque se acababa de hacer pis y lo estaban por cambiar. Sebastián no sabe cómo agradecerle a sus vecinos que lo ayudaron y salvaron la vida de su hijo.El nene tiene acompañante terapéutico para ir al colegio y es asistido por fonoaudiólogos, psicólogos y musicoterapistas que lo atienden por las tardes."Prioricen cualquier sistema de seguridad para sus hijos. Por mi ignorancia, no lo hice. No hay una escuela de padres. No somos perfectos, pero en lo sucesivo pondremos más cuidado en su atención", aseguró.Franco es escurridizo pero tiene sentido del peligro, según contó su papá. "Abre la puerta, llama el ascensor. Baja al palier", dijo y agregó: "No existe padre que quiera que suceda algo así. Fue aberrante", admitió.