"Las personas con síndrome de Down casi no nacen en países" con aborto legal

En un comunicado de la Asociación Síndrome de Down de la República Argentina (Asdra) y el Departamento de Bioética del Instituto Universitario de la Fundación Barceló, manifestaron su postura sobre el proyecto de despenalización del aborto que se debatirá y votará mañana en el Senado de la Nación.Desde Asdra y el Departamento de Bioética de la Fundación Barceló, expresaron que en la mayoría de los países donde se eliminaron restricciones al aborto, hubieron incrementos de prácticas eugenésicas de hasta un 90 % sobre fetos diagnosticados con síndrome de Down. Los casos son numerosos: Estados Unidos, Holanda, República Checa, Finlandia, Francia, Noruega, Italia, Israel, Suecia, Canadá, Australia e Inglaterra, entre otros.Un escenario impactante y que permite observar el fenómeno descripto con claridad es el de España, que eliminó restricciones al aborto en 2010. Allí se registraban 15 nacimientos con síndrome de Down por cada 10.000 bebés nacidos entre 1976-1980, y se pasó a una tasa de 5,51 por 10.000 en 2011. La tendencia se mantiene hasta la actualidad, donde se estima que se toca el máximo poblacional en términos absolutos. Esta información puede observarse en un documento del Portal Down 21, que reúne cifras oficiales.Para Asdra y el Departamento de Bioética del Instituto Universitario de la Fundación Barceló, que trabajan en conjunto desde hace seis años en diferentes iniciativas para la formación profesional a favor de la inclusión de las personas con discapacidad, es muy importante que los senadores tengan en cuenta los riesgos de las prácticas eugenésicas en caso de que se eliminen restricciones al aborto.Por otro lado, si bien ninguna de las instituciones juzga las decisiones personales, no obstante, consideran fundamental que se describa la realidad que atraviesan miles de niños por nacer con síndrome de Down.Asdra y el Departamento de Bioética del Instituto Universitario de la Fundación Barceló solicitan al Ministerio de Salud de la Nación que impulse una política pública que incluya Protocolos de actuación para médicos y de contención para las familias ante diagnósticos de embarazos con síndrome de Down. Es imperioso que tanto los profesionales como las madres y los padres cuenten con una información completa, veraz y adecuada en relación a la realidad de las personas con trisomía 21.