Muerte de Pérez Volpin: Sacco pidió "justicia, sin venganza ni odio"

"Nosotros queremos justicia, sin venganza ni odio. La verdad, que es la autopsia, ya la tenemos. Ahora, la justicia", remarcó Sacco, que agregó que "evidentemente hubo negligencia o impericia" de parte de los médicos que la atendían en el Sanatorio de la Trinidad de Palermo cuando Pérez Volpin perdió la vida, durante una endoscopia.En una entrevista concedida al programa de televisión "Arriba Argentinos", que conducía por Canal 13 la fallecida periodista antes de ocupar una banca en la Legislatura porteña, Sacco dijo emocionado: "Éste es el programa de Débora y me pareció adecuado hablar en el lugar donde ella se desempeñó durante tanto tiempo"."La recuerdo con sus ojos iluminados y con una linda sonrisa. La vida continúa con una ausencia que nunca vamos a poder llenar", agregó Sacco.El periodista deportivo también resaltó que "las pruebas están y las pericias son contundentes", e insistió: "Queremos saber que pasó y la respuesta de los médicos y de la clínica siempre fue la incertidumbre".Con respecto a la situación judicial, por estas horas la Cámara del Crimen debe resolver si mantiene los procesamientos por "homicidio culposo" del endoscopista Diego Bialolenkier y la anestesista Nélida Inés Puente."Si la Cámara del Crimen ratifica el procesamiento, estamos en la puerta de un juicio oral. Sabemos la verdad, ahora queremos justicia", comentó Sacco.El periodista deportivo comentó, además, que la familia de Pérez Volpin aún esperan recibir una respuesta de lo que sucedió en la sala de operaciones de la clínica de la Trinidad donde la legisladora porteña, de 50 años, perdió la vida el 6 de febrero pasado durante una intervención de rutina."Nunca nos dijeron: ´Pasó esto´, ´Nos equivocamos en esto´ o ´Fue esto´. Nunca. Y eso fue lo que nos movilizó para llegar a esta instancia", explicó, sobre la situación judicial.Asimismo, indicó: "Incertidumbre no es un término que yo utilizo en función de ponerle una calificación. Incertidumbre fue la palabra que nosotros recibimos del director médico y de todos los médicos: ´Incertidumbre´; ´no sabemos qué pasó´"."Felizmente tenemos amigos médicos, a los que llamamos inmediatamente y empezamos este trabajo", continuó Sacco, que estuvo en pareja los últimos siete años con Pérez Volpin.También dijo la causa judicial "se agilizó" tras la renuncia del juez Gabriel Omar Ghirlanda y se llegó a la instancia de procesamiento de los dos profesionales de la medicina."El punto clave hoy es que si la Cámara del crimen ratifica este procesamiento, ya estamos en las puertas de un juicio oral, que es lo que sería adecuado, lo conveniente y lo que corresponde", manifestó.Finalmente, Sacco insistió en que "las pruebas están de sobra. El informe pericial es contundente. Lo que hay que determinar es el grado de responsabilidad que un profesional puede tener con respecto al otro, o en conjunto"."Nosotros no queremos dilaciones porque las pruebas están y la autopsia es contundente. A mí, lamentablemente me tocó ver estadísticas, datos, fotografías y videos, y quienes entienden de medicina te explican y no hay dudas: Débora entró sana y salió como salió", dijo."Y hoy estamos hablando de lo que ocurrió porque indudablemente hubo negligencia o impericia, o alguna situación que la Justicia tendrá que determinar", completó Sacco.