Encontró un cheque de casi $ 2 millones y rastreó al dueño para devolverlo

María Marta Arias encontró una billetera en la calle con un cheque casi dos millones de pesos y no dudó en mover cielo y tierra para dar con el dueño y devolverle todo.



Es cocinera y moza de un bar en la ciudad cordobesa de Río Cuarto donde, con la ayuda de unas compañeras, rastreó a Walter quien estaba "desesperado" porque había perdido un cheque con $ 1.968.850.



"Me vine al trabajo y con mis compañeras decidimos buscarlo. Encontramos el carné un número de teléfono. Dimos con el hijo y los segundos ya estaba acá", contó a Cadena 3.



Recordó que Walter "estaba desesperado" ya que reconoció que "era mucha plata y nunca esperó que se la devolvieran".



El empresario, por su parte, reconoció el "noble gesto" y emocionado dijo: "No me alcanzan las palabras para agradecer".



"Al bajar del auto no sé qué pasó. Se ve que tenía mal acomodada la billetera porque se me cayó, no percibí eso. Cuando entré al banco me di cuenta que no la tenía y la busqué como una hora", relató el hombre y continuó: "A la hora me llama uno de mis hijos desde San Luis y pide que vaya a un determinado café y que hable con María".



"Cuando llegué, la encontré en el café y me entregó la totalidad de las pertenencias", completó.