El desgarrador relato de la madre de la joven intoxicada en fiesta electrónica

Paraná Evoluciona la salud de la joven paranaense intoxicada en una fiesta electrónica

Este fin de semana dos mujeres, de 24 y 25 años, oriundas de la ciudad de Paraná, debieron ser hospitalizadas luego de concurrir a una fiesta electrónica que se realizó en uno de los boliches ubicados a la vera de la RN 168, en la vecina ciudad de Santa Fe.Las jóvenes ingresaron al hospital José María Cullen minutos antes de las 5 de la mañana de este domingo, con signos de una severa intoxicación medicamentosa.Este lunes se informó qeu retiraron la asistencia respiratoria a la joven paranaense intoxicada en la fiesta realizada en un boliche de Santa Fe.Claudia contó que tuvo el último contacto con su hija "el sábado, cuando tomó el colectivo a Santa Fe, a las 19", dijo. La joven está internada en el Hospital Cullen de Santa Fe, en estado reservado."No pude viajar este lunes por cuestiones económicas, así que no sé nada del estado de salud de mi hija. Ayer domingo estuve en Santa Fe con ella, los domingos trabajo y ayer no lo pude hacer porque estuve allá, por lo tanto hoy no tengo dinero para viajar", dijo muy conmovida la mujer.Mencionó que"Llegué el domingo a la madrugada y, confió a nuestro medio.".Mencionó que antes de este lamentable episodio, no conocía a la amiga de su hija. Contó que "se cruzó" con la chica y su madre, en el Hospital Cullen, este domingo. "Cuando me aviso en el hospital como la madre de Daiana, una señora que estaba parada afuera me dijo que era la mamá de Vanesa. Ahí supe que era la madre de la amiga de mi hija. Cuando me hicieron ingresar a mí, ellas se retiraron. Ella salió sana, la única que quedó complicada de todo esto, fue mi hija".

Quiero saber qué pasó en esa fiesta

Informó que la amiga de su hija se comunicó con la mujer, y le dijo que las pertenencias de la joven hospitalizada "estaban en su casa". Luego, volvieron a comunicarse y según Claudia, "me agredió, se volvió cambiante".", contó Claudia. Esta chica es la que recibió el alta médico en horas de la mañana del domingo.y porqué su hija quedó en ese estado. Puntualizó que no se ha comunicado con la policía, y que sólo ha tenido contacto con "la asistencia médica".