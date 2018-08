Denuncian "censura" a dos ingenieros que iban a disertar sobre agroecología

Los ingenieros Federico Otto y Maximiliano Nissero, habían sido designados por el equipo del Plan de Alimentación Sana, Segura y Soberana (PASSS) para participar de la Semana de la Enseñanza Agropecuaria, organizada por el Instituto Agrotécnico, y dar un panorama sobre la Agroecología en Gualeguaychú.



Otto y Nissero, ambos ingenieros agrónomos, habían preparado su ponencia dirigida a los estudiantes y la comunidad educativa pero recibieron un correo electrónico el viernes 3 de agosto donde el Consejo de Administración les comunicaba que habían "tomado la decisión de retirarlos del programa" ya que sus integrantes "no están de acuerdo en el accionar ni en los mensajes que el PASSS dicta". Además se deja claro que "no vemos apropiado que dicho programa sea presentado a los alumnos que en poco tiempo serán actores directos del mundo rural".



De esta manera se deja sin posibilidad a los alumnos de conocer los alcances que estas nuevas técnicas de producción tienen y de lo que sucede en Gualeguaychú con la Agroecología. Este hecho generó gran preocupación dentro de los integrantes del PASSS y de las autoridades municipales que anunciaron la realización de una conferencia de prensa para explicar la situación.



El Plan de Alimentación Sana Segura y Soberana (PASSS) es la iniciativa con la cual el municipio pretende reemplazar la producción basada en agroquímicos por una sustentable, saludable y ecológica. Algo inédito en el país y en casi todo el mundo.



El PASSS es una consecuencia de la iniciativa sobre la prohibición del uso, la comercialización y el acopio de glifosato en todo el ejido de Gualeguaychú. Precisamente, este plan ofrecería una respuesta a una de las demandas más fervientes que el sector rural puso sobre la mesa durante los debates previos, como fue el manifestar que es imposible una producción rentable sin el uso de agroquímicos.



Pero no es éste el único objetivo, sino que el objetivo de fondo es cambiar literalmente el paradigma y derrumbar los preconceptos referidos a cualquier alternativa que exista a la existente para la producción de alimentos.



Según explicó el licenciado en Ciencias Biológicas y coordinador del PASSS Guillermo Priotto, los que pretende el plan es "realizar un proceso participativo que genere una transición, un compromisos y las responsabilidades para el logro de un sistema productivo local y diversificado de alimentos saludables, seguros y soberanos para los consumidores locales".



El PASSS parte de concebir la alimentación saludable como un derecho humano, y su realización, el respeto, la garantía y la realización es una responsabilidad del Estado, pero que también requiere un desafío de toda la comunidad. En este sentido, esta iniciativa convoca al consenso, con conciencia, responsabilidad, para el cuidado en pos garantizar una vida digna para todos los habitantes de Gualeguaychú. (El Día)