Mató a su ex mujer, a su ex cuñada y se quitó la vida: Dejó una carta

Daniel Pacheco, de 35 años, mató a su ex pareja y a su cuñada, e hirió gravemente a su ex suegra el pasado viernes en el barrio Las Piedritas, en la ciudad de Tucuman. La madre de las dos mujeres fue internada en el Hospital en el Padilla. Se encuentra en grave estado por los disparos que recibió en el tórax y el rostro."Les pido perdón por abandonarlos de esta manera y por el daño que les provoqué", fue el mensaje que le escribió Pacheco a sus hijos antes de quitarse la vida, según informa La Gaceta.En la carta que dejó en una habitación habría justificado los disparos contra la madre, la tía y la abuela: "eran malas personas, ladronas y los utilizaban para robar", escribió.También habría pedido a la policía que los menores "queden a cargo de su madre, porque estas mujeres eran de mal vivir".Cerca de las 22, Pacheco se habría llegado a la casa donde vivían su ex pareja, Pamela Díaz, de 23 años; la hermana, Romina Díaz, de 29 años, y la madre, Susana Díaz, de 50 años, con la intención de recuperar a los niños, la casa y una moto.Al desatarse una discusión, el hombre sacó un arma de fuego y mató a las dos jóvenes e hirió a la mujer mayor. Pamela falleció al instante; mientras que Romina fue trasladada al hospital Padilla herida de un disparo en el tórax y falleció el sábado al mediodía. Susana permanece internada y su estado es grave.La fiscal Adriana Giannoni se encuentra a cargo de la investigación. Se supo que no había registros anteriores de denuncia por violencia de género y que las tres víctimas tendrían antecedentes de delitos de robo y hurto.