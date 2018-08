Jujuy se convertirá en la segunda provincia que producirá cannabis medicinal

Así, la provincia norteña iniciará un proceso a largo plazo para la producción de cannabis con fines científicos, medicinales y terapéuticos.



Según informó en un comunicado el Gobierno de esa provincia, "Jujuy ha adherido a las rigurosas regulaciones de los ministerios de Salud y Seguridad de la Nación y ha dado inicio al Programa Provincial de Cultivo y Producción de Cannabis con Fines Científicos, Medicinales y Terapéuticos".



El uso del cannabidiol (CBD) y el tetrahidrocannabinol (THC) mejoran situaciones del cerebro y eliminan el dolor; tratan y previenen el glaucoma ocular; controlan las crisis epilépticas y ralentizan la progresión de la enfermedad de Alzheimer, entre otros beneficios conocidos.



"El uso del cannabis medicinal y los remedios me devolvieron a mi hijo, así que con esto estoy mucho más que feliz", remarcó al respecto, María Elena Vildoza, integrante del grupo Cannabis Medicinal Jujuy.



Y agregó: "es una alegría enorme para la cual no me alcanzan las palabras, ya que nosotros luchamos por la salud de nuestros hijos".

En tanto, el Gobernador Gerardo Morales aseguró que "con nuestro equipo técnico hemos verificado la calidad y seriedad del trabajo de Knop en Chile".



Knop es el laboratorio del vecino país que elabora medicamentos de base natural y que va a ser el encargado de producir el aceite con la marihuana sembrada y cosechada en Jujuy.



Inicialmente y según se informó de manera oficial, se destinarán para la plantación tres hectáreas ubicadas al sureste de la ciudad de San Salvador y luego serán trasladas a Chile.



"Estamos frente aun un nuevo modelo de producción e industrialización, y nuestro objetivo es que podamos llegar a realizar todas las fases del proceso en Jujuy", puntualizó Morales.



Por su parte, el ministro de Salud Gustavo Bouhid, destacó la importancia de brindarle a la población "la seguridad y eficacia del medicamento para que no deba recurrir al mercado negro y obtener un producto de dudosa procedencia y calidad".



Y además agregó que "se abre un campo más grande otros cultivo de hierbas medicinales".



La secretaria de Regulación y Gestión Sanitaria de la Nación, Josefa Rodríguez, dijo que "se inicia un camino dentro de la legislación vigente con miras a la producción nacional y con la inclusión activa de todos los actores que participan de este desafío, tales como INTA, ANMAT y CONICET, cuyo aporte es imprescindible para el desarrollo de un producto terapéutico".



Y aseguró además, que "se trata de una iniciativa público privada encuadrada en las políticas definidas por el Gobierno nacional.

