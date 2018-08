ARA San Juan: La esposa de un submarinista dice que su marido se le apareció

Carina Funes es el nombre de la esposa de Cayetano Vargas, uno de los 44 tripulantes del submarino ARA San Juan, desaparecido el noviembre del año pasado. La mujer asegura que su marido se le apareció a ella y a otros familiares y le pidió que suspendan la búsqueda."Cayetano se le apareció a mucha gente, a mí se me apareció el 22, siempre con cara de pícaro, y también a una de mis hermanas se le apareció mientras rezaba y le dijo 'Ya está, no busquen más'", contó Funes en una entrevista con Radio Nacional San Juan."Yo estaba en mi cama, y se le apareció a una prima mía en Estados Unidos también. Aparece todo, todo. Y lo he soñado muchas veces. Lo vi de madrugada, estaba dormida y sentí algo en la cama", dijo, entre llantos y conmovida.La mujer, que tiene dos hijos de Vargas, agregó que a su prima también se le manifiesta. "Mi prima que vive en Mar del Plata y estaba de vacaciones en Estados Unidos se le apareció allá y a mi hermana más chica que vive en San Juan también. A mi hijo mayor también, dos veces tuvo que ser intervenido y en la primera intervención cuando salió de la anestesia me dijo '¿sabes a quien vi?, al viejo y te manda saludos'", dijo."Después sentís cosas en la casa, que alguien se te sienta en la cama, o un llamador de ángeles que está todo cerrado que se mueve y suena. Sé que esta acá, lo extraño. Me dicen que quizá no lo dejamos partir, tengo una iglesia cerca y el sacerdote me dice que debe haber sido rápido, que no sufrió, porque es lo que yo pienso si no sufrió, y más allá que me dijeran que el submarino era lo más seguro que había, deben haber hecho de todo para emerger y salir", relató.