Los 10 lugares entrerrianos que compiten por ser Maravilla Natural Argentina

¡Que tu maravilla no quede afuera!

Las Maravillas Entrerrianas que se pueden votar:

El 21 de agosto próximo cierra la primera instancia de votación, que dará lugar a 77 pre-finalistas; luego un Panel de Expertos elegirá las maravillas que seguirán en la campaña.A menos de un mes del cierre de la primera etapa de votación (el 21 de agosto, a las 12 horas) la campañaanunció el Panel de Expertos que, a través de un proceso libre, justo y democrático, seleccionarán a los 28 lugares que podrán seguir en carrera hacia la final en 2019. Pero, tanto o más importante, es comunicar que la votación se acelera, porque muchos lugares no se quieren quedar fuera.¿Todavía no votaste? Resulta fundamental hacerlo porque únicamente las 77 maravillas más votadas de todo el país podrán seguir en campaña y recibir una cucarda que les reconocerá su condición de lugar privilegiado en cuanto a belleza y singularidad. Al momento, por medio de más de 160 mil votos, los argentinos han expresado su voluntad al respecto y la pugna es reñida en la parte baja de la tabla. Hacerlo es simple, rápido y entretenido.1.- Logearse con Facebook o Google y/o inscribirse.2.- Navegar por el sitio web buscando los lugares por "Categoría" y/o por "Provincia".3.- O usar en el proceso de pop ups o ventanas desarrolladas especialmente para guiar a los votantes paso a paso. Siempre con la meta de emitir siete sufragios por siete lugares.4.- Con los siete (7) lugares elegidos, enviar el voto.Las categorías son: Ríos, Bosques y Selvas, Desiertos, Llanos, Montañas y Sierras, Lagos y Glaciares, Mar y Costas.Es obligatorio optar por un sitio en cada una de ellas, de otra manera la votación no es efectiva.La marca global llega a Argentina con el objetivo de promover Patrimonio Nacional y la riqueza cultural e histórica, como también generar conciencia ambiental y social entre los argentinos a través de búsqueda de referencias nacionales. Durante 2018, lleva a cabo la campaña 7 Maravillas Naturales Argentinas, para promover la calidad ambiental de la Argentina, el conocimiento masivo de lugares de imponente belleza y el Patrimonio Natural único que contamos en el país.