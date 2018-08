Gustavo Pastorizzo en el ojo de la tormenta: Sus repudiables audios

"Mis dramas fueron culpa de las mujeres"

Gustavo Pastorizzo se transformó en la bandera y el emblema de una causa que movilizó a gran parte de la comunidad de Gualeguaychú, tras el asesinato de su hijo, Fernando, hecho por el cual fue condenada Nahir Galarza.Que se postulara para participar en un reality show en Italia despertó indignación.Aunque salió a decir que era todo parte de una broma, su versión se desbarató cuando salieron a la luz audios que dan muestra de que el mismo se presenta ante un tal "Pablo Turbó", un presunto contacto en la RAI de Italia y le agradece por "el préstamo" y "el poder trabajar ahí con ustedes".Sin embargo, los audios revelan mucho más que el trasfondo de una banalización de un crimen horrendo y de la muerte de un hijo.Durante las más de siete horas de audio, Gustavo Pastorizzo culpa a las mujeres de todos sus problemas. Con cuatro convivencias, dos separaciones y un divorcio, el culpable siempre fue el sexo femenino:, describió, y en la enumeración de reproches no se salvaron ni su ex ni su propia hija, publica"Cuando hice la primera marcha (la que sacó a Nahir Galarza del hospital) me criticó de arriba abajo.", sostuvo sobre Silvia Mantegazza, la madre de Fernando, a quien culpa también por el odio que le tiene Carla Pastorizzo, la otra hija en ese matrimonio.Según Pastorizzo padre,. Mi abogado me aconsejó arreglarme con Carla, pero le dije que no me interesa. Pasaron diez años, no me cambia nada", afirmó de manera cruda.

: "Estuve saliendo con una chica que quedó embarazada, está de 4 meses, pero no estamos juntos y no nos llevamos bien tampoco. Fue todo muy rápido. Tratamos de convivir pero nos llevamos re mal. Y tras un altercado fuerte le dije que no me quiero convertir en el nuevo Fernando", reveló sobre su última pelea, donde comparó a su novia con Nahir Galarza. Por su parte, Valeria desetiquetó a Gustavo Pastorizzo de las fotos con la ecografía que publicó en su perfil de la red social Facebook.Por último, el padre de Fernando también tuvo tiempo para referirse a la asesina de su hijo, y sus palabras no fueron nada placenteras con la joven de 19 años: "Con Fernando teníamos gustos muy diferentes en mujeres: (", finalizó.