Ganó un millón de pesos, aún no fue a cobrarlo y hoy lo puede perder

Un gran misterio se vive en la ciudad de Bariloche por una persona que ganó 1 millón de pesos en el Pozo de la Quiniela pero que nunca se acercó a cobrar su premio. La jugada se hizo hace una semana y tiene tiempo hasta hoy para hacerlo.



Según relató Elsa Sáenz Denise, propietaria del kiosco donde se realizó la jugada, al diario Río Negro, la ganadora jugó el 593 y el 796 y "de casualidad, no sacó el premio mayor de 6 millones de pesos pero ganó 1.108.000 pesos".





Elsa cree que la persona que ganó "no es una clienta habitual del kiosco" y advirtió que "tiene hasta las 20 para cobrar el premio".



"Nos da mucha pena que se pierda. Ya nos pasó hace poco que una persona ganó 70.000 pesos de la quiniela y no los vinieron a cobrar. El otro día alguien ganó el Quini, con un premio menor, y tampoco vino a buscarlo. Estamos dando suerte", señaló.