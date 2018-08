Nueva mañana helada: El primer fin de semana de agosto se viene con frío y sol

Una nueva mañana helada

Cómo sigue el tiempo

El fin de semana

En los últimos meses, las irrupciones de aire frío fueron notables y esta semana no es la excepción. No obstante, según el Servicio MeteorológicoLa mínima que marcó el termómetro en la capital entrerriana fue de 2 grados, y a las 9 de este jueves, apenas había escalado a 3 grados.Hacia las 8, los datos actualizados presentaron marcas térmicas que se acercaron a cero grados y la térmica superó -1,5 grado bajo cero.Así lo reflejaron los lectores que enviaron fotos de diferentes zonas de Paraná, donde la helada se hizo sentir. También, llegaron imágenes de Hernandarias, María Grande y Concepción del Uruguay.En las próximas jornadas seguirá el buen tiempo y las temperaturas irán en paulatino ascenso. De acuerdo al informe del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las condiciones se mantendrán durante los próximos días.Según el pronóstico, las bajas temperaturas continuarán en los próximos días, pero también el buen tiempo.Para los días venideros, se anuncia un fin de semana con nubosidad variable y bajas temperaturas. No hay ninguna probabilidad de precipitaciones y hacia el domingo, la temperatura empezaría a acercarse a los 20 grados.En tanto, para el sábado, se anticipa una mañana fría pero con el sol que se abrirá camino entre las nubes. Se prevé una mínima de 6° y una máxima de 17 grados.