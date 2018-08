Araña rincón: cómo es y qué hacer ante una picadura

Picadura

La "araña del rincón", causante de la muerte de un adolescente en Misiones, no tiene más de tres centímetros y tiene colores que van del marrón al gris claro.Las picaduras de este arácnido no suelen ser muy frecuentes, según informóEl arácnido suele atacar cuando es aplastado y en un primer momento la persona puede confundir la lesión con la picadura de una hormiga, según explicó el jefe del Departamento de Animales Venenosos del Ministerio de Salud Pública de Misiones, Roberto Stetson.La araña es de hábitos nocturnos y suele encontrarse "detrás de cuadros, en hendiduras y lugares con poca higiene. También en barrancos y entre las piedras", sostuvo Stetson.Para detectar su presencia hay que ver si hay una tela de arañas en forma de embudo, el animal se ubica al fondo del mismo.La araña del rincón inocula un veneno narcótico-hemolítico "y muchas veces la gente no le da importancia porque sólo produce cuadros leves, como una pequeña lesión cutánea. En otros casos tenemos una afectación cutáneo visceral que es más grave porque empiezan las complicaciones en el sistema circulatorio". El caso de Marcos Oviedo es el primero que se registra en el año en los hospitales de Misiones.