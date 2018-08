Dieta a favor de los animales: Dos veganas hablan de una opción que se expande

Tendencia que crece

En el mundo, los argentinos somos conocidos, entre otras cosas, por nuestra carne. El asado, el bife de chorizo, la pulpa o las costeletas, son referencias ineludibles de nuestra gastronomía. Pero los cuestionamientos en torno al consumo de carne vienen tomando fuerza en los últimos años.Hay quienes sostienen que no consumirla implica un beneficio para la salud, para el medio ambiente e incluso para los propios animales, y por tanto esgrimen razones éticas y ecológicas para sostener su convencimiento pro vegetariano y abandonar el consumo de estos alimentos y sus derivados.Por tendencia, moda o convicción de creer en una forma de alimentación más saludable, los productos vegetarianos y veganos van ganando adeptos y hoy se han convertido en un nicho que al parecer no para de crecer.En efecto, las opciones vegetarianas y veganas, en los menúes de bares y restaurantes de nuestra ciudad, ya son algo común entre nosotros. Además, las ferias o espacios de venta de alimentos orgánicos se posicionan en el circuito comercial.Eliana Freccero y Romina Caria pertenecen a la Organización "Animal Libre Paraná" y estuvieron en el programaque se emite por Elonce TV para contar cómo es su estilo de vida vegano."Esta organización nació en Chile para promover el respeto por los demás seres sintientes, que es en lo que se basa el veganismo. A Argentina llegó en 2015, y a Paraná, el año pasado", dijo Freccero que añadió que hace dos años que es vegetariano, y hace uno que es vegana.La joven apuntó que el vegetariano, explicó y diferenció:, ya sea para consumo de carne, derivados de esos animales, la vestimenta, y, que hacen que esosPor su parte, Romina Caria sostuvo que el estilo de vida vegano "es una cuestión de conciencia. Fui cuatro años vegetariana, hace poco más de un año soy vegana. Antes de ser vegetariana, nunca me gustó mucho consumir carne", recordó.Además, contó cómo llegó a darse cuenta que ser vegana era el estilo de vida que más se adecuaba a su forma de pensar.. Primero, pensaba que siendo vegetariana, no los afectaba que yo comiera huevos, pero, remarcó.Romina Caria relató que en Paraná "hay muchos nutricionistas que están especializados en el tema del veganismo. Llegué a llevar una dietaEn referencia a la tarea de la Organización "Animal Libre Paraná", Caria dijo que "el grupo nos va ayudando a conocer cómo hacer para ser veganos. Si dejamos de comer carne, tenemos que saber que reemplazarla por muchas otras cosas", afirmó.