Tienen PAMI y denuncian que les postergaron cinco veces el turno con neurólogo

Salomón se convirtió en una de las caras visibles en las protestas a las oficinas del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados de la ciudad de Gualeguaychú. Contó detalles de la situación que atraviesa y la falta de respuestas del PAMI.



Aclaró que "hablo a título personal, pero lo que voy a decir lo padecen la mayoría de los jubilados con demoras y postergaciones en la atención médica de los especialistas".



"Con la orden del médico de cabecera, solicité en Nativus la atención de un neurólogo para mi señora. Me dan turno para el 17 de mayo, pero se posterga y me lo pasan para el 11 de junio. En la segunda ocasión que vamos al especialista me informan que ese día al doctor se le rompió el auto, por lo que no pudo viajar", relató el jubilado.



La nueva postergación, obligó a pasar la cita médica para el 2 de julio. "Fuimos a la consulta pero el neurólogo volvió a faltar. La razón no nos convenció; es más, sonó a burla porque nos explicaron que se confundió el feriado del Día de la Bandera y por eso no vino", contó Failand.



El turno fue pospuesto por cuarta vez para el 30 de julio, pero "justo ese día operaron a la suegra del doctor y me pasaron para otra fecha (quinta oportunidad) que directamente no la anoté, ya cansado de los cuentos", contó el jubilado, quien agregó que no le interesa, no le sirve y no cree en esta forma de hacer medicina.



Respecto al estudio que necesita hacerse, dijo que se lo puede hacer en el Hospital Centenario, pero hay que "esperar unos 5 meses. Además, tenemos una obra social que nos debe dar respuestas y médicos que no mientan más", concluyó.



En cuanto a los jubilados que se atienden en Nativus (sede de Uthgra ubicada en Colombo 1120), comentó que los tienen con vueltas a la hora de otorgar turnos en las distintas especialidades.



"La situación que padecemos los jubilados es muy similar a un genocidio. La situación no da para más", manifestó.



Además, dijo que su señora necesita en forma urgente la atención de un especialista y acotó que la nota que elevó al Pami local detallando las 5 suspensiones en los turnos que fueran otorgados, llevan la firma de su esposa, pero debió redactar él porque su mujer ya no puede hacerlo, debido a una serie de "problemas de salud que requieren de un neurólogo; el mismo neurólogo al que se le rompió el coche, se le enfermó la suegra y confundió un feriado", cerró con ironía y tristeza. (Fuente: El Día)