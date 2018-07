Denuncian que el "Momo" amenazó a una adolescente: Alertan a los padres

Mensajes atemorizantes

La denuncia del padre de una adolescente de 15 años que había recibido amenazas por Whatsapp alertó a las autoridades judiciales de la provincia. El caso tendría relación con el denominado "juego del momo" viralizado por las redes sociales y que preocupa en todo el mundo.El caso, en manos del Ministerio Público Fiscal en Cutral Co, se conoció tras una denuncia en la comisaría de esa localidad neuquina.Desde la Defensoría del Niño y Adolescente de Cutral Co, la doctora Natalia Stornini dijo a LM Neuquén que "los mensajes son atemorizantes por lo que es importante abordarlo y difundir los riesgos que implican viralizar estos juegos".Y agregó: "Estamos hablando de jóvenes que están en una edad vulnerable, por lo que es importante prevenir". El fenómeno se ha extendido por todo el mundo, desde Argentina hasta Estados Unidos, Francia o Alemania.La funcionaria judicial recalcó aque "es fundamental instar a los niños, niñas y adolescentes a no entablar conversaciones, ni contestar mensajes de números desconocidos". Y enfatizó: "Los padres deben estar alertas y, sobre todo, el diálogo familiar es fundamental".En el caso de la adolescente de Cutral Co se dio intervención a equipos interdisciplinarios al tiempo que "se tomó contacto con las autoridades de Educación para instrumentar un programa de prevención en las escuelas".La trágica muerte de un niño de 11 años en la ciudad de Zapala trajo la primera mención del "juego del momo" el pasado viernes. Los investigadores judiciales descartaron que la misma tuviese relación con el viral a pesar de que la noticia sin sustento recorrió el país."Momo" es aterrador: dos ojos saltones, piel pálida y una sonrisa siniestra. Su imagen se ha hecho famosa a través de WhatsApp en forma de reto viral. Pero las autoridades advierten de que podría tratarse de algo mucho más serio que un juego online.Algunos comparan el juego de "Momo" con el de la "ballena azul", un reto que se hizo viral en abril de 2017 y sobre el cual las autoridades alertaron por incitar al suicidio. Al igual, que "Momo", se extendió rápidamente a través de internet y de las redes sociales."Todo comenzó en un grupo de Facebook en donde se retaba a los integrantes a entablar comunicación con un número desconocido, a pesar de venir acompañado de una advertencia", publicó en Twitter la Unidad de Investigación de Delitos Informáticos de la Fiscalía General del Estado de Tabasco, en México (UIDI)."Varios usuarios aseguraron que si le enviabas un mensaje a' Momo' desde tu celular, ésta respondía con imágenes violentas y agresivas. Incluso hay quienes afirman que les han contestado a los mensajes con amenazas y revelando información personal".El debate está en marcha en todo el mundo y en especial en varios foros de internet. Su origen es japonés. La terrorífica imagen pertenece a una escultura de una mujer-pájaro que se expuso en 2016 en una galería de arte alternativo en Ginza, un lujoso distrito de Tokio, y que formó parte de una exposición sobre fantasmas y espectros.El youtuber ReignBot (con más de 500.000 suscriptores) publicó un video en su plataforma que ya vieron más de un millón y medio de personas en el que explica es difícil dar con el usuario de WhatsApp que creó a "Momo".Pero se sabe que está vinculado al menos a tres números de teléfono que comienzan por +81 (Japón). Y también a otros dos latinoamericanos: uno de Colombia (+52) y otro de México (+57).Pero, ¿qué hace peligroso a este juego? ¿Cuál es el problema de escribir a un número desconocido de WhatsApp?Los investigadores de la UIDI establecen cinco posibles razones que pueden usar los delincuentes:- Robar información personal- Incitar al suicidio o a la violencia- Acosar- Extorsionar- Generar trastornos físicos y psicológicos (ansiedad, depresión, insomnio, etc).