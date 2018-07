Flybondi suma otro pedido de suspensión de vuelos

Flybondi sumó un nuevo dolor de cabeza con otro pedido judicial para suspender sus operaciones. A la solicitud presentada hace unos días atrás, ahora el fiscal federal Jorge Di Lello pidió cesar con de los servicios de la empresa aérea low cost hasta tanto se garantice la seguridad de las aeronaves de la compañía. Asimismo, Di Lello también ordenó frenar el uso de la terminal aérea El Palomar por considerar que existe un "riesgo potencial" en su operatividad.



Por lo pronto, en el pedido presentado ante el juez federal Sergio Torres el funcionario judicial exigió que se realicen las pericias técnicas que acrediten las condiciones de seguridad del funcionamiento de la empresa. En su dictamen, Di Lello acompañó una serie de irregularidades tanto de la operatividad en la terminal de El Palomar, así como en el funcionamiento y mantenimiento de las aeronaves de Flybondi.



Semanas atrás el fiscal Franco Picardi, que reemplazó a Di Lello, había realizado un planteo similar ante el juez de feria, Claudio Bonadio, quien lo rechazó por incompetencia a favor de la Justicia federal de San Martín.



Sin embargo, en esta oportunidad Di Lello evaluó un serio "riesgo potencial" e insistió con el pedido a la par que consideró que la Justicia de la Ciudad de Buenos Aires sí es competente porque la denuncia está relacionada con diversos organismos y autoridades nacionales que tienen su asiento en el territorio porteño.



Además, el fiscal quiere especificar las cuestiones vinculadas a "los mecanismos de control de vuelos en situaciones climáticas adversas (sistema ILS y ranurado de la pista), por cuanto resulta axiomático que si dichos organismos habilitaron el funcionamiento de la terminal aérea de El Palomar, debieron haberse hecho relevamientos previos en dicha terminal, lo que está visto así no ocurrió".



Lo cierto es que el pedido de suspensión de su actividad no es el único problema que afronta Flybondi por estas horas. Entre el viernes y el domingo pasados unos 33 vuelos de la empresa fueron cancelados afectando a más de 6.300 pasajeros justo sobre el final de las vacaciones de invierno.



Por lo pronto, la primera compañía aérea low cot de la Argentina canceló partidas desde El Palomar hacia Neuquén, Bariloche, Iguazú, Jujuy, Posadas, Córdoba y dos vuelos previstos hacia Mendoza. También los arribos a ese aeropuerto desde Bariloche, Córdoba, Iguazú, Jujuy, Neuquén, Posadas y Mendoza.



Aterrizajes forzosos, problemas técnicos y con el equipaje, cancelación de vuelos y demoras recurrentes, son algunas de las irregularidades que generan malestar en sus usuarios. Pese a su corta existencia, FlyBondi ya sumó varios incidentes desde su fallido viaje de prueba en enero de este año.



Vale recordar que hace tan solo dos semanas atrás, la empresa protagonizó un incidente con una de sus aeronaves. Se trata de un avión de Flybondi que no pudo despegar desde el Aeropuerto Internacional de Puerto Iguazú luego de que el piloto decidió cancelar el vuelo porque que la nave rozó su parte trasera con la pista antes de elevarse.