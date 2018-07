"No abandonaremos a las pacientes bajo ninguna circunstancia", dijo García

En virtud de la convocatoria realizada este domingo en la puerta del Hospital Materno Infantil San Roque de la ciudad de Paraná y que se denominó "Chaquetazo", Liliana García, Jefa del Servicio de Maternidad de dicho nosocomio consideró que "no podemos hacer oídos sordos, ni desconocer o incumplir que por Resolución Ministerial 2883 y 3616 /17, la provincia de Entre Ríos adhirió aladoptándolo como política pública".que serían los que deben oponerse o los que no le permiten el libre trabajo. En lo personal lo que más me molesta es que diceny me parece terrible decir eso, ya que no soy quien para decir sobre tus deseos, tus problemas, tus cosas".En ese sentido, García remarcó que, la cual se inscribe en una Historia Clínica, Consentimiento informado y Consejería en Salud Reproductiva"."No nos tenemos que olvidar que", indicó la profesional.Respecto a la denominada Objeción de Conciencia, García expresó: "Nosotros. La Objeción de Conciencia es solicitar una eximición para cumplir una ley; obviamente también es respetada la Objeción de Conciencia individual de los agentes de salud que trabajan en la Maternidad, pero las mujeres deben saber que también hay quienes pueden asistirlas y ayudarlas".Por eso los profesionales de la salud "que respetamos a las mujeres y su derecho a decidir sobre sus vidas,", agregó García y dio cuenta que "existen casos de interrupción legal del embarazo y hay quienes lo pueden realizar en la maternidad, de hecho se realizan, por ejemplo si llega una adolescente o una adulta violada, que antes había que judicializar el tema; o si corre serio riesgo de vida la madre, hay casos que corresponden y se hacen y hay quienes lo hacen en la Maternidad", reafirmó."No abandonaremos a las pacientes bajo ninguna circunstancia garantizándoles el derecho a la vida y a la salud plena.".Respecto del aborto, Garciía puntualizó: "Sabemos que. El aborto existe a nivel privado, a nivel clandestino y, de no criminalizar estas posturas", dijo finalmente la Jefa del Servicio de Obstetricia de Hospital Materno Infantil San Roque.