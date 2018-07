Reencuentro: Fue dado en adopción y 35 años después halló a su madre biológica

Foto: Fue dado en adopción y 35 años halló a su madre biológica Crédito: El Territorio de Misiones

Años de incertidumbre sobre sus orígenes terminaron en un abrazo e incontables lágrimas. Jamás se imaginó el rostro de su madre. No tiene ni un solo recuerdo porque fue dado en adopción cuando nació. Pero siempre soñó que llegaría el momento en el que pudiera descifrar esa parte de su vida.



"Me dijo que siempre estuve en sus oraciones y que esperaba, algún día, que yo la buscara", comenta Félix Fabián de Miranda (35) sobre la primera de, seguramente, muchas reuniones con su madre biológica, a quien buscó durante los últimos cuatro años.



El sábado se concretó el encuentro más esperado, en Posadas, Misiones. Su madre y hermanos lo esperaban quizás con la misma ansiedad con la cual él viajó desde su domicilio actual, en Buenos Aires, a Misiones.



"Sí, son ellos. Faltaría una prueba de ADN, pero mi hermano Manuel es una fotocopia mía", dijo al diario El Territorio, todavía emocionado, Fabián, y agrega cómo fue el primer contacto con sus raíces misioneras: "Se contactó la más chica de mis hermanas cuando vio la publicación en internet y le impactó mi parecido con Manuel, mi hermano mayor, le mostró a mi mamá. Todo coincidía, mis hermanos sabían de mi existencia porque mi mamá les contó".



Félix Fabián nació en el hospital Ramón Madariaga en Posadas, pero se crió en el municipio de San Javier con su familia adoptiva. A los 20 años partió rumbo a Buenos Aires, donde ingresó a la Prefectura Naval Argentina y estuvo doce años. Actualmente vive en Villa Domínico, una localidad del partido de Avellaneda en la zona sur del Gran Buenos Aires y tiene una empresa de transportes, con la que trabaja para un centro terapéutico y para un colegio de chicos con déficit de atención, a quienes traslada del colegio a su casa, y también los lleva a sus terapias. "Me pidió perdón" "Cuando me vio lloraba y me pidió perdón por lo que había hecho, sentía vergüenza; yo no sentía que debía perdonarla. Tal vez para ella hubiese sido más fácil no tenerme, le estoy agradecido por haberme dado la posibilidad de vivir", relata.



"Ella tenía 28 años, mi papá se fue de la casa, se separaron y era una persona muy agresiva y no trabajaba. Ella le perdonó una de tantas veces, le permitió regresar pero ni bien quedó embarazada de mí, la abandonó. Ella trabajaba de empleada doméstica y estaba en una situación muy complicada. Le pregunté si me buscó y me dijo que sí, pero no consiguió ningún dato y entonces desistió de la búsqueda. Mi mamá siempre tuvo la esperanza de que yo, algún día, la fuera a buscar y la encuentre".



Desde que tenía 5 años supo que era adoptado. "Siempre me dijeron la verdad", desliza, al tiempo que se apresura en aclarar que "jamás me faltó cariño".



Su madre adoptiva le contó que estaban de vacaciones en Brasil cuando recibieron la llamada del hospital, diciendo que había un niño para ser dado en adopción. Lo único que tenían era la carta de renuncia hecha por su mamá biológica. "En la carta decía que era mamá soltera, que trabajaba como empleada doméstica y que tenía una nena de 5 años y un nene de 3, a quienes dejaba con una vecina que los cuidaba mientras ella trabajaba, por lo que no estaba en condiciones de criar un chico más. Por eso lo daba en adopción, para que otra familia pudiera darle lo que ella no podía", continuó.



Con esos datos y deduciendo que el apellido Molina es el de su madre, inició la búsqueda.



"Cuando me despedí de ella y mis hermanos me emocioné, no pude contener las lágrimas", confiesa. Actualmente, Fabián tiene siete hermanos, y como fue un viaje relámpago no pudo verse con todos pero no faltará oportunidad porque piensa volver.