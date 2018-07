Desde Entre Ríos enviaron un emotivo saludo a nena que espera un trasplante

En la localidad entrerriana de Puerto Alvear, ubicada a 28 kilómetros de Paraná, tuvo lugar una carrera de aventura, tras la competencia, los corredores enviaron un mensaje a Julia Ingaramo que está en la lista de urgencia del Incucai, a la espera de un trasplante de corazón que le permita seguir adelante. La nena de 12 años, de Santa Fe, fue trasplantada por primera vez cuando tenía 2 años y medio, producto de una miocardiopatía restrictiva."Me enteré lo de Julia y automáticamente pensé en que los corredores tenemos una energía especial. Después de la carrera los junté a todos, les conté la historia de Julia. Primero les pedí que le recen al santo en el que cree cada uno y que le enviemos nuestra energía a través de un 'grito de aliento', y así surgió el video", contó el maratonista Fabio Abba, quien impulsó la idea del mensaje motivador para la nena. "Fuerza Julia, te queremos", gritaron al unísono los competidores.El video llegó a manos de Julia, quien está internada hace más de un mes en la Fundación Favaloro (Buenos Aires), y Fabio recibió respuesta de la nena. "Me mandó otro video en agradecimiento, que me emocionó mucho y me quedará eternamente en mis recuerdos", indicó Fabio. ¬Luego de difundirse el mensaje por las redes sociales, varios se hicieron eco y en Paraná otros deportistas también se organizaron para enviarpalabras de aliento para Julia. "Esperemos que esto sirva para que el órgano llegue a Julia", concluyó Fabio.

"Fuerza Julia, te queremos", gritaron al unísono los corredores

A la espera del corazón



Canalizar el dolor

Ley Justina



"Ella está en la lista de urgencia, todo depende de la compatibilidad. Si hay una posibilidad de que ella sea receptora del órgano ingresa en la etapa operativa del sistema, y luego los especialistas analizan si su cuerpo es compatible o no. Todavía no nos avisaron nada, sólo nos dijeron que están a la espera del órgano", contó su mamá, Alejandra Fugas, en diálogo con Mirador Entre Ríos.Hace poco más de dos meses sufrió un síncope, es decir una pérdida pasajera del conocimiento que va acompañada de una paralización momentánea de los movimientos del corazón y de la respiración, y que se da por falta de irrigación sanguínea en el cerebro."Ahí los médicos descubrieron que tenía las arterias coronarias tapadas en algunas partes, y que las arterias se tapen en un trasplante es signo de que el organismo está rechazando el órgano y la función de su corazón se disminuyó. Nos agarró por sorpresa porque no es muy común que falle el trasplante cardíaco en un caso pediátrico. Para nosotros fue un dolor terrible, sentimos que se nos terminaba la vida de nuevo", indicó Alejandra.A raíz de este inconveniente, Julia se trasladó a Buenos Aires junto a sus padres y hace un mes está internada en terapia. "Tiene puesto seis stents, pero la solución es retirar ese órgano porque está ocasionando un deterioro progresivo en los otros sistemas del organismo", señaló la mamá, y relató la angustia que les genera este momento: "El dolor que tenemos como padres es terrible, ver el sufrimiento de nuestra hija que no puede bajarse de la cama, que tiene que poner el cuerpo y soportar la medicación cardíaca y los controles permanentes, no se lo deseo a nadie", dijo con tristeza.A pesar de los duros momentos que debe atravesar Julia, su mamá sostuvo que está de buen ánimo y es positiva. "Juli dice que es feliz, que ama su vida, que quiere vivir y volver con sus compañeras de la escuela. Por eso no podemos darnos el lujo de deprimirnos", contó.Es que la nena, del barrio República del Oeste de Santa Fe, hasta antes de los últimos problemas llevaba una vida relativamente normal. Iba a la escuela adventista "Ramos Mejía" de la capital santafesina y tiene completos sus estudios hasta 7º grado.Alejandra encuentra su sostén en la religión e invita a que la sociedad rece por su hija. "Sentir la energía y la fuerza de voluntad que tiene ella nos hace pensar que hay algo superior a nosotros", expresó.Una forma de olvidarse del dolor para Julia es su canal de YouTube "Posta norte", una herramienta que utiliza la nena para estar cerca de sus amigos y expresar sus sentimientos. "Es su forma de conectarse con la realidad, con el exterior. Ella a través de los mensajes de sus 'fans' se siente contenida y se preocupa porque nosotros no estemos tristes y si le duele algo trata de no demostrarlo", destacó."Para la donación no tenemos tiempo, estamos a contrareloj", insistió Fugas e hizo referencia a la ley 27.447 de Trasplante de Órganos, Tejidos y Células, más conocida como "ley Justina", que fue promulgada y publicada en el Boletín Oficial del gobierno nacional el último jueves.La norma, que justamente se inspiró en Justina Lo Cane, la nena de 12 años que murió en noviembre pasado en la Fundación Favaloro mientras aguardaba un trasplante de corazón, establece que todos los habitantes del país mayores de 18 años son donantes de órganos, salvo que expresen su decisión contraria en vida."La ley hizo que todo el país piense en que puede donar y recibir órganos, es algo fantástico porque hay más oportunidades para mi hija. Estamos a la espera de un acto de amor, que alguien por amor a la vida quiera donar, pero tiene que suceder ya porque ella sólo va a salir de acá con su corazón nuevo, sino no sale", finalizó.