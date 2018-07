Ahora whatsapp te dejará "volver atrás" en tus mensajes: cómo se usa

Cuando se abre una conversación en WhatsApp automáticamente se marca como leída, aunque solo se haya revisado el último mensaje e ignorado los anteriores. De esta manera muchos mensajes pueden quedar como leídos aunque no se les haya prestado atención.



Para que no suceda más, ya hay un modo de marcar los mensajes como no leídos para que saber que hay chats pendientes de leer. Esta es una de las tantas actualizaciones que WhatsApp está probando en modo beta y que podría llegar pronto a la última versión de la aplicación.



Al abrir la aplicación de WhatsApp y localizar las conversaciones en las que haya mensajes nuevos. Si se mantiene pulsado el dedo se puede ver cómo se despliega una lista de opciones.



En esas opciones se puede tocar 'Marcar como no leído', esto cambiará el estado del chat o los chats que se seleccionaron y se mostrará el número de chats sin leer en la pestaña correspondiente.