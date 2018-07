Tiene 8 años y su madre descubrió que es víctima de "bullying" por el celular

La prima del nene contó el caso en Twitter y en dos días cosechó más de 21 mil retuits. La madre del menor planteó el caso en la escuela pero no obtuvo una respuesta favorable.



A través del historial de celular, se enteró que su hijo es humillado por los compañeros de cuarto grado de una escuela primaria de San Francisco, una localidad ubicada a 206 kilómetros al este de Córdoba capital.



Valentina, la prima de J, contó el caso en Twitter el 25 de julio y en dos días el post cosechó más de 21 mil retuits.



En esa publicación, la adolescente cuenta que a su primo lo llaman "gordo y feo" y que su tía, la madre de J (se reserva la identidad del nene), planteó el caso en la escuela y no obtuvo una respuesta favorable por parte de las autoridades.



Tanto la madre como un tío del menor detallaron a La Voz del Interior que no querían "que se haga una bola más grande". Lo mismo ocurrió cuando se consultó a la escuela donde asiste el niño. Una empleada del lugar manifestó estar anoticiada del caso.



La publicación en Twitter despertó la curiosidad de los internautas, quienes replicaron el posteo de la prima de J y comentaron sobre el hecho.